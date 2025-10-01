El colegio Ana María Navales gana el primer premio de Infantil y Primaria del evento 'Niñas en pie de ciencia'

El colegio Ana María Navales de Zaragoza ha resultado ganador del primer premio en la modalidad de Educación Infantil y Primaria de los Premios Alianza STEAM 2024-Niñas en pie de ciencia, según la Orden de concesión publicada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El premio está dotado con 5.000 euros para el centro. Este reconocimiento supone para el centro un importante impulso a la labor desarrollada en los últimos años en torno a la innovación educativa, la igualdad y el fomento de las vocaciones STEAM en las niñas y en todo su alumnado, con un uso coherente y racional de dispositivos digitales.

Desde el CPI Ana María Navales han expresado su "agradecimiento al apoyo prestado por la administración educativa de Aragón, que ha acompañado y respaldado nuestro camino hacia la construcción de proyectos transformadores".

Asimismo, "consideramos fundamental reconocer la implicación del claustro de profesores, que ha creído en esta iniciativa desde sus inicios, y de las familias de nuestro alumnado, que apostaron por este proyecto cuando aún era solo una visión en construcción".

"Para nosotros, este premio no es un punto de llegada, sino un estímulo para seguir trabajando en la línea marcada por nuestro proyecto educativo de centro: una escuela que escucha, que crea y que comparte, y que aspira a que cada niño y niña descubra su talento y su lugar en la sociedad", han concluido.