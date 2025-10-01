Giro inesperado con la fachada de la Torre del Agua: excluidas dos de las tres ofertas presentadas

Sorpresa en el concurso público lanzado este pasado verano para ejecutar las obras que transformarán la fachada de la Torre del Agua de Zaragoza en una nueva 'piel' digital con iluminación dinámica y espectacular. El proyecto que diseñó Oboria para la sociedad Expo Zaragoza Empresarial lo ejecutará, salvo sorpresa mayúscula, la única de las tres ofertas presentadas a la licitación, para ejecutar unos trabajos valorados en 6,1 millones de euros. Aún no se ha hecho oficial la misma pero sí se ha decidido excluir a dos de las tres ofertas presentadas. Aunque lo más llamativo de todo es el motivo por el que se les retira de la puja.

Una de las que han sido excluidas pertenecía a la empresa Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España y por un motivo sorprendente como es que presentaran su oferta 6 minutos más tarde de expirar el plazo para presentar la oferta. Según informa la sociedad dependiente del Gobierno de Aragón, su puja "ha tenido entrada a las 10:06 horas del 25 de septiembre, si bien el plazo finalizaba a las 10:00 horas del mismo día". Inaudito para una firma tan importante como la firma española, acostumbrada a concurrir a este tipo de concursos públicos e incluso de mayor envergadura.

Además, desde Telefónica se envió un correo electrónico siete minutos más tarde, a las 10.13 horas de ese día, explicando que "después de cerca de 40 minutos intentando subir nuestra respuesta y conectados desde las 8.30 horas para tal fin no hemos sido capaces de obtener respuesta de la plataforma hasta las 10.06 en la que nos ha permitido envío firmado". "Rogamos por favor validen si la incidencia ha sido general y tengan en consideración admitir nuestra respuesta”, solicitaron.

No tuvo ningún efecto, ya que la respuesta de la mesa de contratación es contundente. "Se constata que la documentación de otro de los licitadores requeridos ha tenido entrada a las 9.26 horas, por lo que no se puede considerar que haya sido debido a una incidencia generalizada de la plataforma". En consecuencia, "la Mesa de contratación ha acordado tener por desistida" la oferta, zanjaron en su informe.

También es llamativo el caso de la segunda oferta excluida, de Bienvenido Gil S.L. Primero porque al principio detectan que "la documentación aportada manifiestan que la empresa a la que van a recurrir para acreditar la solvencia técnica exigida es Saco Technologies Inc., con sede en Canadá, pero en la declaración responsable (DRU) aportada se aporta "por error" la de la empresa Saco Technologies S.L., con sede en España. Se le notificó y "para subsanar dicho error aportan ahora la DRU de la empresa Saco Technologies Inc. pero al "comprobar si se ha cumplimentado adecuadamente se detecta que la declaración está en blanco, no habiéndose rellenado ninguna casilla de ninguno de los apartados en los que se divide la misma, ni las declaraciones finales, únicamente contiene una firma escaneada y un sello de la empresa".

"Al no contener ni un solo dato ni ninguna de las declaraciones que es necesario cumplimentar en esta fase, los miembros de la Mesa exponen que no se puede aceptar la DRU presentada por la empresa a la que se recurre para acreditar la solvencia, ya que no quedan acreditados ninguno de los extremos exigidos", remarcan en la mesa de contratación, motivo por el que, aseguran, ya "no puede aceptarse la propuesta de Bienvenido Gil S.L." y "se acuerda su exclusión del procedimiento de adjudicación".

Pero parece no ser el factor definitivo, ya que el informe ahonda en que se procede igualmente a analizar la documentación y detectan que existe un "potencial conflicto de intereses". "En la documentación aportada se dice que Bienvenido Gil incluyó por error la DRU de la mercantil española en lugar de incluir la Declaración de la sociedad canadiense. Resulta sorprendente, no ya el error en sí, sino el hecho de que la empresa española cumplimente una DRU si no va a “intervenir en la redacción del proyecto técnico de licitación”, como han explicado en la subsanación aportada".

Además, prosigue el informe, se detecta que en la DRU de Saco Technologies su representante legal es "el sr. Fontgivell". Se refiere a Miguel Fontgivell, director del proyecto diseñado para la nueva fachada digital de la Torre del Agua y responsable de Oboria Digital, la empresa que firma ese diseño. Así, ese supuesto conflicto de intereses tiene que ver con que la empresa Saco presenta una declaración responsable en la que declara expresamente que se va a encargar del “servicio de consultoría de apoyo para la configuración y puesta en marcha del proyecto de iluminación”.

"Por todo ello y siendo la mercantil canadiense Saco Technologies Inc. el socio único de la mercantil española Saco Technologies S.L, de la cual don Miguel Fontgivell Ariño es el administrador único, hay indicios para pensar que la empresa canadiense ha elegido a su filial en Zaragoza para llevar a cabo tareas de consultoría en la ejecución del contrato que Expo pretende adjudicar. En paralelo el sr. Fontgivell es el administrador único de la mercantil Oboria Digital S.L. cuyo domicilio social es idéntico al de Saco Technologies S.L.", relata la mesa de contratación.

Por ello recuerda que "cuando Oboria Digital resultó adjudicataria del contrato tramitado por Expo Zaragoza Empresarial denominado 'Redacción de proyecto y dirección de obra de la instalación de una fachada digital para la iluminación dinámica y espectacular en la Torre del Agua' aportó como medio de acreditar su solvencia técnica un escrito de la mercantil canadiense Saco Technologies Inc. certificando la finalización de varios trabajos de arquitectura con la colaboración de los equipos de trabajo de ambas empresas".

"Es decir si bien puede ser cierto que Fontgivell no ocupa ningún puesto de responsabilidad en Saco Technologies Inc., resulta innegable el nivel de comunicación y colaboración entre la mercantil canadiense y el sr. Fontgivell administrador único tanto de Oboria Digital como de Saco Technologies S.L.", concluye el informe.

"La Mesa considera que el hecho de que la empresa redactora del proyecto que servirá de base a la ejecución del contrato de la instalación y que será la encargada de dirigir esa instalación esté administrada por la misma persona que dirige la filial española de la mercantil canadiense que va a aportar la solvencia y que además ha declarado que va a llevar a cabo tareas de consultoría en la ejecución del contrato, afecta directamente a la futura ejecución. De ser así Expo se encontraría en la situación de que el director del proyecto y el director de la Obra, esto es el sr. Fontgivell en representación de Oboria Digital, esté dirigiendo el contrato de la instalación de la fachada digital en la que él mismo interviene como director general de Saco Technologies S.L. prestando servicios de consultoría en la ejecución", resume Expo Zaragoza Empresarial,

Además, añade que "Fontgivell como director General de la empresa redactora del proyecto parte de una ventaja evidente por encima de otros licitadores". "Como conclusión a todo lo debatido, los miembros de la Mesa consideran que existen indicios que ponen en entredicho la imparcialidad o independencia de alguna de las personas que participan en el procedimiento contractual que podrían derivar en un potencial de un conflicto de intereses", zanjan.

En ello radica ese potencial conflicto de intereses que ha acabado excluyendo a esta oferta de la carrera por instalar la nueva piel digital de la Torre del Agua y que deja el camino expedito para que la tercera, presentada por la unión temporal de empresas (UTE) formada por Aneum Led S. L. y Fibratel, que es la única que ha presentado la documentación "correcta y se ajusta a lo solicitado", y por tanto ahora, a falta de conocer el contenido de su oferta, es la única que "resulta admitida".

Se confirmará la adjudicación en los próximos días para iniciar toda la tramitación pertinente antes de un inicio de los trabajos que, en base a lo ya previsto por Expo Zaragoza Empresarial y el Gobierno de Aragón, deberían comenzar en diciembre o, como muy tarde, en el mes de enero de 2026.