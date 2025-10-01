Hospital Miguel Servet: empiezan las obras para trasladar los servicios de Gestión a la antigua cafetería

La antigua cafetería del hospital Miguel Servet de Zaragoza, en desuso desde que el centro pusiera en marcha hace unos años el nuevo servicio en la planta baja del hospital general, empieza su transformación. Dentro del proyecto de obras que pretende llevar a cabo Sanidad en el Servet, con una inversión que superará los 11 millones de euros en los próximos años, este edificio ubicado a pie de calle y al lado de la calle Gonzalo Calamita también tiene un proyecto para volver a prestar actividad. En concreto, aquí se instalarán los servicios de Gestión que, actualmente, están dispersos en distintas zonas del hospital.

Las obras ya han comenzado y de hecho, desde hace unos días, el movimiento de maquinaria y operarios en la zona es visible para cualquier ciudadano que pase por la zona.

Material de obra y trabajos en la zona de la antigua cafetería, esta semana. / RUBEN RUIZ

La cafetería se está demoliendo por dentro, de tal forma que se contará con un espacio totalmente nuevo para reubicar el servicio de Gestión. "El objetivo de estos traslados en librar zonas clave del hospital que requieren de uso asistencial y mejorar la eficiencia organizativa al unificar todas las áreas", explican desde el Departamento de Sanidad.

Estas obras en la antigua cafetería tienen una duración de seis meses y su coste era en unos 963.000 euros.

Ambicioso plan

Los trabajos forman parte del ambicioso plan para darle un lavado de cara al hospital Miguel Servet, que son 11 millones para 11 proyectos. Algunos ya están en marcha, como la reforma del área de Urgencias, el nuevo telemando del hospital Infantil o la reubicación de la uci pediátrica

Otras que se llevarán más adelante son la creación son la instalación de nuevas cabinas para trasplante renal, de médula o la renovación de la central de esterilización, entre otras.

Más adelante, también se contempla la reforma de las consultas de neuropediatría, con creación de nuevos espacios que estén adaptados a pacientes con enfermedades raras y movilidad reducida.