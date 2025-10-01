Las Jornadas Tecnológicas del Grupo San Valero muestran las amenazas de la IA y pone en guardia sobre los ciberataques

El Grupo San Valero ha celebrado este miércoles, bajo el título Hacking Social & Superpoderes IA- ¿Cuán vulnerables somos?, las Jornadas Tecnológicas de 2025, en las que tres expertos en ciberseguridad e Inteligencia Artificial (IA) del Centro San Valero, Miguel Martínez, Joaquín Ruiz y Alberto Akkari, han mostrado un lado vulnerable de la sociedad y han aportado consejos y medidas para prevenir estos ataques.

Así, los tres expertos en ciberseguridad e IA del Centro San Valero han evidenciado con ataques simulados, dinámicas participativas y demostraciones tecnológicas en tiempo real los peligros a los que está expuesta la sociedad, al tiempo que han dado soluciones para protegerse de los mismos.

La jornada, que ha contado con el apoyo de Amazon, ha comenzado con una cuenta atrás audiovisual acompañada de una secuencia de imágenes sobre el alcance de la IA en distintos ámbitos. A continuación, se han podido ver los clones digitales de los ponentes, con los que se han entablado diálogos antes de dar paso a la intervención real en el escenario los verdaderos Joaquín, Miguel y Alberto.

La primera parte ha puesto el foco en el Hacking Social y los principales ataques de ciberseguridad dirigidos a usuarios, mostrando técnicas reales de obtención de datos y ejemplos prácticos. Así, se ha realizado una demostración en directo de clonación de voz y asistente IA y de automatización con N8N, que ha evidenciado cómo estas tecnologías se integran en tiempo real.

Asimismo, los ponentes han dado consejos como no utilizar wifis públicas o gratuitas, cuidar las contraseñas para que sean robustas, ser desconfiado o no publicar todo en redes sociales, son aspectos que ayudan a estar más protegido, porque a vece selo ponemos fácil a los malos.

La segunda parte, guiada por Joaquín, ha mostrado técnicas de detección para identificar si un contenido ha sido generado por IA, un tema de gran relevancia en la actualidad.

El evento ha llegado a su fin con un concurso interactivo con un sorteo en el que los asistentes han podido poner a prueba lo aprendido durante la jornada. Raúl Millán, director del área de empresas e instituciones del Grupo San Valero ha intervenido para recordar la trayectoria de estas jornadas que ya van por su quinto año, cada vez con más repercusión y apoyadas por grandes compañías.

Este año, la colaboración ha venido de la mano de Amazon Web Services (AWS). Javier Larraz, director de ingeniería y operaciones, ha señalado que AWS es un buen lugar para desarrollar el futuro profesional, y ha explicado el despliegue de la compañía en Aragón. También ha destacado la buena relación de AWS con la Universidad San Jorge y con el Grupo San Valero, ya que desarrollan proyectos conjuntamente en la actualidad y seguirán haciéndolo.