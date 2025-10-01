La cifra de abortos en Aragón descendió un 1,7% en 2024 hasta los 1.822 casos

En 2024 se practicaron en Aragón 1.822 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), lo que supone una bajada de un 1,7% respecto al año anterior, cuando fueron 1.854 abortos. De estos, solo el 2,3% (42) se hicieron en centros sanitarios públicos, según los datos compartidos este miércoles por la Ministra de Sanidad, Mónica García.

Según los datos de las IVE publicados por el Ministerio de Sanidad, del los 1.822 abortos realizados en Aragón en 2024, 44 fueron en hospitales, 41 en centros públicos y 3 en privados. Los 1.778 fueron extrahospitalario y, excepto uno, todos los demás se llevaron a cabo en entidades privadas.

En Aragón hay dos centros públicos que practicaron interrupciones voluntarias del embarazo en 2024: el hospital Miguel Servet y el Clínico. A estos se suman otrosdos privados, que son la Aragonesa de Medicina y Cirugía y Clínica Quirúrgica Actur.

Además, cerca de la mitad de interrupciones voluntarias del embarazo -un 47,1%, es decir, 858 casos- se uso un método farmacológico con mifeprisotona para los de menos de 14 semanas.

La menor tasa de IVE por cada mil mujeres

El año pasado, Aragón fue la comunidad autónoma que registró la tasa más baja de abortos voluntarios por cada 1.000 mujeres, con un 8,15% frente al 12,36% nacional. En el otro extremo se sitúa Cataluña, con un 14,89%. A nivel nacional, y según los datos de la Ministra de Sanidad, el año pasado se practicaron 106.172 abortos voluntarios en España, lo que supone unos 3.000 más que en 2023. O, lo que es lo mismo, un aumento del 3%. La mayoría se practicaron en centros privados (un 83%), y solo un 18% fue en centros públicos.

Los mayores porcentajes de abortos voluntarios se agrupan en las franjas etarias de los 20 a 24 (22,17%); de los 30 a los 34 (20,42%) y de los 25 a 26 años (20,31%).

Un total de 1.727 casos de los 1.822 totales fueron a petición de la mujer, 29 por grave riesgo para la vida o salud de la embarazada, 63 por riesgo de graves anomalías en el feto y 3 por anomalías incompatibles con la vida o por enfermedad extremadamente grave o incurable.

Más de 1.280 abortos con ocho o menos semanas

En cuanto al tiempo de interrupción del embarazo, 1.285 de los abortos voluntarios fueron con ocho o menos semanas; 473 con entre 9 y 14 y 64 con entre 15 y 22 semanas.

Además, el 44% de las mujeres que abortó (802) no usaban métodos anticonceptivos, y 921 de ellas no tenía ningún hijo. Para 1.372 chicas fue su primer aborto voluntario, mientras que 300 ya habían practicado una interrpución voluntaria del embarazo. De estas, 133 habían tenido dos abortos, 23 habían tenido tres, 9 habían tenido cuatro y 5 habían tenido cinco o más.

De las 1.822 mujeres que el año pasado recurrieron a la IVE en Aragón, un total de 1.076 eran españolas, de las que 185 pertenecían a la UE y 28 a otros países europeos; 146 de países africanos; 352 de americanos y 35 de asiáticos.

Los datos del Ministerio de Sanidad indican además que 521 de las mujeres que abortaron voluntariamente en 2024 en la comunidad vivían en pareja con hijos, y 284 en pareja sin hijos. Otras 401 vivían con padres o familiares sin hijos. En 37 casos, las mujeres no tenían estudios, 157 estudios primarios, 533 la ESO o equivalentes, 638 Bachillerato o FP y 374 formación universitaria.