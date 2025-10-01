Óscar Puente, sobre la ausencia del PP en la inauguración de la A-22: "Con sinceridad, estoy encantado"

La inauguración de la A-22, del tramo entre Huesca y Siétamo, también ha tenido espacio para el clásico conflicto político que adorna el día a día de las relaciones entre el socialista Gobierno de Pedro Sánchez y los de la mayoría de comunidades autónomas, gobernadas por el PP. El ministro de Transportes, Óscar Puente, experto en el cuerpo a cuerpo dialéctico, no ha rehuido en su discurso el análisis de la ausencia de los populares en el estreno de los 12,7 kilómetros de autovía oscense. Puente ha admitido estar "encantado" de que Jorge Azcón, así como Isaac Claver o Lorena Orduna, no hayan hecho acto de presencia en "un día muy importante" para el norte de la comunidad.

El ministro ha iniciado su intervención en el acto agradeciendo la presencia de la secretaria general del ministerio, el delegado del Gobierno en Aragón (Fernando Beltrán) y alcaldes del territorio. "La lista se acaba aquí, ya han visto las ausencias, porque en esto de los actos institucionales con las autoridades del PP no sé cómo actuar", ha concretado Puente, que ha recordado algunos de los episodios vividos por todo el país con diferentes líderes conservadores.

"En esta ocasión hemos invitado absolutamente a todo el mundo: al presidente de la comunidad autónoma, al de la diputación y alcaldes del territorio", ha aseverado Puente, que ha destacado que "no ha venido ninguno". Para el ministro, es "sorprendente" cómo se han producido las cancelaciones: "De manera escalonada y alguna personalidad, incluso, canceló su asistencia al acto este mismo martes".

En quien más ha centrado su crítica el ministro ha sido en la alcaldesa de Huesca, la popular Lorena Orduna. "En ese caso lo entiendo, porque yo tampoco hubiera venido", ha admitido Puente, que ha recordado lo sucedido en las fiestas de San Lorenzo, cuando en el pregón se cantó "Pedro Sánchez, hijo de puta" y tanto Orduna como el consejero de Fomento, Octavio López, pidieron calma en la lectura del discurso "porque van contra Pedro Sánchez". Posteriormente, López emitió un comunicado pidiendo disculpas.

Sobre ese suceso, y la posterior ausencia de Orduna, Puente ha considerado que "si incitas a insultar al presidente del Gobierno", la alcaldesa habría estado "incómoda", algo que el ministro admite que "también estaría". "No les cuento esto porque me moleste que no estén, porque si hago el ejercicio de sinceridad al que acostumbro, puedo asegurarles que estoy encantado", ha concretado el ministro. El responsable de Transportes ha lamentado que con el PP "si no invitas, numerito, si invitas y no vienen, numerito, y si invitas y vienen, numerito también". Sobre esto último ha citado al alcalde de Elche, del que ha asegurado que acudió a un reciente acto con "un micrófono en la solapa, para grabar la conversación".

Puente ha concluido esta parte de su intervención con "una reclamación en voz alta", en la que ha pedido a los líderes populares "que no hablen nunca más de institucionalidad".

Azcón: "Es la constatación de un fracaso"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado que la puesta en servicio del último tramo de la A-22, que conecta Siétamo y Huesca, es "la constatación de un fracaso".

El acto de inauguración este miércoles "se hace 21 años después de que se puso la primera piedra", ha recordado Azcón, que ha incidido en que esta autovía debería haberse finalizado en seis años y, sin embargo, "se acaba 21 años después y con 425 millones de euros de desfase".

Así lo ha indicado el jefe del Ejecutivo autonómico en declaraciones a los medios de comunicación, antes de los Premios Personas Mayores de la Comunidad Autónoma de Aragón 2025, que se entregan en la Sala Goya del Edificio San Pedro Nolasco.

Jorge Azcón ha aclarado que ha asistido a la apertura un director general del Gobierno de Aragón "por respeto institucional". "Es evidente que nos alegramos de que la autovía esté acabada, pero 21 años después y 425 millones de euros de desfase presupuestario, no es una buena noticia para Aragón", ha zanjado.