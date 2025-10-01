Óscar Puente celebra "un día muy importante para Aragón" con la apertura de la A-22 entre Huesca y Siétamo

Día feliz para la provincia de Huesca. La A-22 entre la capital oscense y Siétamo se abre hoy al tráfico tras más de 20 años de retraso. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha inaugurado la vía en "un día muy importante" para la provincia y toda la comunidad.

Puente ha admitido que "ha pasado demasiado tiempo" entre el inicio de las obras y la apertura al tráfico para conectar las dos localidades. Hoy, la A-22 ya está completa y la conexión entre Huesca y Lérida ya se puede hacer al completo por autovía. "Ha habido retrasos visibles, legítimamente criticados", ha señalado el ministro, que ha recordado que "el mayor tiempo perdido fue cuando el proyecto durmió en el sueño de los justos", en crítica velada al Gobierno del popular Mariano Rajoy.

El ministro ha defendido que la construcción de esta obra cuenta con "criterios del siglo XXI", lo que es "una obligación” en la actualidad para el desarrollo de nuevas infraestructuras. Sobre los espacios de mayor complejidad, Puente ha citado la entrada a Huesca, “una ciudad que no podía quedarse sin suministros en ningún momento", con un tramo de 4,7 kilómetros que generó “el mayor cuello de botella más importante que hubo que resolver”.

Aragón en los planes de transporte

El ministro ha aprovechado el acto para reivindicar el papel de Transportes en la comunidad durante la presente legislatura. Puente ha asegurado que "Aragón y Huesca ya no son la excepción en la Red de Carrteteras del Estado". Ente los presupuestos destinados por la cartera que dirige Puente, un 53% de los que llegan a Aragón son para conservación, "porque la red es buena, pero madurita".

Según el ministro, "cada inversión en las carreteras de Aragón es una apuesta contra la despoblación". Puente ha equiparado a la comunidad con la suya, Castilla y Leon, también con problemas demográficos y una extensa red de infraestructuras.

"No prometemos, pero entregamos obras", ha resumido Puente, que ha asegurado un buen futuro económico y social para toda la provincia, que ha dicho que con esta nueva conexión se completa "un eje estratégico” que ayudará en la construcción de “una región próspera”.

"La transformación viaria de la provincia de Huesca es una realidad, no una promesa", ha insistido el socialista, que ha puesto en valor "las empresas españolas dedicadas a obra pública” y su presencia en grandes proyectos en todo el planeta.

El tramo inaugurado este miércoles es de 12,7 kilómetros y ha tenido una inversión de más de 68 millones de euros. Además de la finalización de la A-22, la conexión Huesca-Siétamo enlaza también con la A-23. Cuenta con salidas a Loporzano, Huesca Este y Huesca Norte, y otra a polígonos. Según el ministerio, la ampliación forma parte del “plan de vertebración” del Gobierno central y “el desarrollo de movilidad sostenible de todo el país”.