Este es el primer colegio de Aragón que ha implantado el modelo KiVa para prevenir y combatir el bullying

Todo el personal docente ha recibido formación específica y el colegio cuenta con un equipo KiVa de cinco profesores que liderarán el proyecto

Un grupo de niños se burla de otro, en una imagen de archivo.

Un grupo de niños se burla de otro, en una imagen de archivo. / SERVICIO ESPECIAL

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Kiva, cuyo nombre proviene de las palabras finlandesas "Kiusaamista Vastaan" (contra el acoso escolar), fue desarrollado por la Universidad de Turku, Finlandia. Es un programa integral que ha demostrado ser eficaz en la prevención, intervención y seguimiento de los casos de acoso escolar.

En Aragón, el colegio Antonio Machado de Zaragoza es el primer centro educativo en Aragón en implementar el prestigioso programa. Esta iniciativa subraya el compromiso del colegio con el bienestar integral de sus alumnos y la creación de un entorno seguro y positivo para su desarrollo.

La adopción de KiVa se alinea perfectamente con los pilares educativos del Antonio Machado, que incluyen la educación en valores —como el respeto, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la colaboración y la empatía— y la preparación de sus alumnos para el mundo del mañana con pensamiento crítico, buena educación y una formación académica que les haga competentes en cualquier actividad que quieran desarrollar.

Las claves para la puesta en marcha del proyecto son:

-Formación y equipo KiVa: todos los docentes y el personal del centro ha recibido formación específica. Hay un equipo Kiva que está formado por 5 docentes y que será clave para el desarrollo del proyecto.

-Desarrollo del programa en un currículo integrado para todos los cursos del centro.

-Contenidos transversales: El programa aborda temas esenciales como el reconocimiento y gestión de emociones, la comunicación asertiva, la empatía, el respeto hacia los demás y el autoconocimiento.

-Metodología activa

-Prevención y conciencia

-Identificación y abordaje

