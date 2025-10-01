Sanidad oferta más de mil plazas de Enfermería y TCAE en Aragón con incorporación inmediata: listado de vacantes por sectores

El Servicio Aragonés de Salud inicia hoy el proceso para cubrir mediante interinidad más de mil plazas de Enfermería y de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en hospitales y en centros de salud de todos los sectores sanitario de la comunidad. Todas estas personas deberán estar incorporadas en sus puestos de trabajo el próximo 16 de octubre, según la publicación del Salud. Hoy se convocará el acto centralizado sectorial y, a partir del 6 de octubre, se celebrarán los llamamientos por sector. Es decir, cada sector realizará por separado su oferta de plazas de interinidad.

En cuanto a las cifras, en Atención Hospitalaria se ofertan 815 plazas de interinidad. Por especialidades, la distribución es la siguiente:

-TCAE: 374 plazas: 124 en hospital Clínico, 112 en Miguel Servet y Militar, 21 en el hospital San Jorge, 26 en Royo Villanova, 23 en Alcañiz, 16 en el Obispo Polanco, 15 en el Ernest Lluch, 14 en Barbastro, 10 en el Provincial, 5 en el CRP Zaragoza, 2 en San José Teruel, 2 en San Juan Teruel, 2 en CRP Huesca y 1 en Sagrado Corazón Huesca.

-Enfermería Generalista, 344 plazas: 101 en hospital Clínico, 91 en Miguel Servet y Militar, 37 en Royo Villanova, 38 en Alcañiz, 28 en el San Jorge de Huesca, 19 en el Obispo Polanco, 13 en Barbastro, 11 en el Ernest Lluch y 6 Provincial.

-Enfermería Pediátrica: 42 plazas: 21 en Servet y Miliar, 12 en hospital Clínico, 2 en San Jorge y 1 en Barbastro.

-Enfermería de Geriatría: 38 plazas: 14 en Provincial, 11 en Miguel Servet y Militar, 8 en San José Teruel y 5 en Sagrado Corazón Huesca.

-Enfermería Salud Mental: 17 plazas: 9 en Clínico, 3 en CRP Zaragoza, 2 San Juan de Teruel, 1 en Ernest Lluch, 1 en Barbastro y 1 en Alcañiz.

En lo que respecta a Atención Primaria, se van a ofertar 211 plazas en los centros de salud:

-106 son de Enfermería Generalista (en todos los sectores sanitarios de Aragón y el 061)

-99 de Enfermería Familiar y Comunitaria (en todos los sectores sanitarios de Aragón)

-6 de TCAE (sector II, Barbastro, Alcañiz y 061).

Fuentes del Departamento de Sanidad destacan que «Aragón es una comunidad pionera» en convocar plazas de diferentes especialidades de Enfermería, un hecho que hace unos años no se hacía y que ahora permite extender la oferta de empleo en el Salud.

Además de estas más de mil plazas, desde el sindicato CSIF apuntan que en ese listado «faltan» interinidades por publicarse porque «solo aparecen las categorías sanitarias y no están las plazas de celadores, pinches, administrativos o auxiliares administrativos...», según Jessica Fessenden, presidenta de CSIF Aragón.

Llamamiento por sectores

El sindicato tampoco comparte el hecho de que el llamamiento y la adjudicación de plazas se haga por sectores porque consideran que eso genera «situaciones de desigualdad y discrecionalidad» en la asignación. Así, apuestan por un acto centralizado porque, según argumentan, permitiría «concentrar toda la oferta disponible, ordenar el acceso de acuerdo con criterios objetivos previamente establecidos y garantizar la publicidad y transparencia del proceso, en línea con los principios de mérito, capacidad, igualdad y objetividad que deben regir la función pública», indican.

En todo caso, esta posibilidad está descartada. Desde la consejería de Sanidad matizan a este diario que «se ha estudiado detenidamente las dos opciones», pero se ha decidido el acto por sectores «porque se ha considerado que tiene más viabilidad para el funcionamiento de la bolsa de Enfermería y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería», indican. Y añaden que «este tipo de llamamientos mueve a un volumen alto de profesionales», por lo que «se ha considerado que es más operativo sectorizar».