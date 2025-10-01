La segunda edición de la Feria de Personas Mayores de Calatayud cierra con un éxito de participación y un gran ambiente

El Recinto Ferial de Calatayud se ha llenado este miércoles, 1 de octubre, de actividades y convivencia con la celebración de la II Feria de Personas Mayores, organizada por el ayuntamiento con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. La cita ha superado expectativas con gran afluencia de público y una entusiasta acogida a todas sus propuestas.

La inauguración de la feria ha corrido a cargo de la concejal delegada del Mayor, Simona Dragan. Desde la mañana, los asistentes han disfrutado de talleres de bienestar, charlas sobre nutrición, salud auditiva y memoria, pruebas de movilidad y también de exhibiciones de jota y baile de la mano del Hogar de Mayores y de la Asociación de Jubilados “Los Bailarines de Calatayud”.

El espacio expositivo se ha convertido en un lugar de referencia, donde entidades como Fundación Rey Ardid, Audika, Cáritas, Servicios Sociales, Inrobics Social Robotics o el CEPAE Marco Valerio Marcial han ofrecido información, test y demostraciones muy apreciadas por los mayores, como la interacción con un robot social o la exposición fotográfica conmemorativa del Hogar de Mayores.

Un manifiesto en defensa del papel social de las personas mayores

El momento central de la tarde ha sido la lectura de un manifiesto en defensa del papel de las personas mayores en la sociedad, y se ha contado con la presencia de Máximo Ariza, Director General de Mayores del Gobierno de Aragón.

La agenda vespertina ha continuado con actuaciones como la de Belentuela, más charlas y talleres y la puesta en escena de “El Gran Guateque”, que convertirá el recinto en una gran fiesta compartida, con música, baile y mucho buen humor.

El sorteo final de regalos, entre ellos una tablet y un jamón, pondrá el broche de oro a una jornada en la que se ha puesto el foco en el envejecimiento activo, el aprendizaje y el reconocimiento a quienes han construido con su esfuerzo la ciudad.

El éxito de esta segunda edición consolida la feria como un referente en Aragón en torno al Día Internacional de las Personas Mayores.