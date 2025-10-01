Estos son los otros anuncios de Puente para las carreteras de Aragón

"Siempre vengo con buenas noticias". El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido el encargado de inaugurar la A-22 entre Huesca y Siétamo. No ha sido la única acción de Puente, que ha adelantado algunas de las intervenciones que el ministerio tiene planeadas para los próximos meses en Aragón.

Para empezar, Puente ha asegurado que “se va a mantener el ritmo de inauguraciones” en territorio aragonés. Como primer paso, el ministro ha a avanzado que “el viaducto de Sabiñánigo se va a poner en servicio en unos pocos meses”.

Sin dar precisiones más allá de “unos días” o “unos meses”, Puente ha enumerado varias intervenciones que ocupan espacio preferente en el despacho de Transportes. “La A-21 avanza hacia su culminación total con la redacción del tramo Puentelarreina-Fago”, ha afirmado el ministro, que ha detallado que “en los próximos días” se realizará la mencionada redacción del proyecto.

Otra obra que tomará un paso al frente será la variante de Jaca, porque "se licitarán las obras antes de final de año”. El ministro ha calificado de “súper necesaria” esta intervención, con impacto en la economía y el turismo de la zona: “va a dar mucha vida a la conexión con el Pirineo”.

El ministro ha asegurado que la A-23 "está a punto de completarse con obras de ejecución entre Lanave y Sabiñánigo”. La variante de esta segunda localidad se abrirá “en los próximos meses”, según las estimaciones que el ministro ha puesto en conocimiento de los presentes en el acto.

De todo esto, esas “buenas noticias” que Puente siente que lleva siempre que inaugura una obra. “Alguien me decía cuando he llegado que era una alegría verme”, ha comentado entre risas el ministro, que ha adelantado las buenas nuevas para la comunidad: “Dentro de poco me verán otra vez”.