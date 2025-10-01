Los usuarios de la A-22, con la apertura de la vía: "Era algo fundamental que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo"

La autovía A-22 entre Huesca y Siétamo ahorrará unos diez minutos de viaje entre las dos localidades. En esos 12,7 kilómetros caben, al menos, dos décadas de reivindicaciones y quejas vecinales por la mejora de las conexiones en el norte de la comunidad y una mayor seguridad en las vías. Vecinos y trabajadores celebran la apertura de la autovía, pero no esconden las quejas por el retraso de las obras y por "las necesarias mejoras" en otras carreteras de la comarca.

Pasear un miércoles entre semana por Siétamo es sinónimo de poca gente. Aparca en la plaza del pueblo Alma García. Es la enfermera de la zona, que se desplaza a diario de unos pueblos a otros desde su consulta en Huesca capital. "Utilizo el coche a diario, para moverme por estos pueblitos", cuenta mientras sale del automóvil, todavía con el sudor del paseo: "El tráfico por aquí es una locura". Sabía del acto de inauguración y comienza con la celebración de una vía "fundamental" para el desarrollo de los municipios, pero que "tenía que haberse acabado hace mucho tiempo". Liga el discurso, sin saberlo, con lo afirmado por el ministro Óscar Puente sobre la despoblación: "Lo que hace falta es que haya carreteras buenas y servicios, para que la gente no se vaya de estas localidades".

La afluencia de camiones es lo que más disgusta a García, que desea que con la nueva vía no se coincida tanto con los transportistas. "Como sufridora de la carretera", cuenta entre risas la enfermera rural, se conoce todos los episodios que ha atravesado la obra, como "el cuello de botella tan grande en la entrada a Huesca o todas las rotondas que hay que pasar para llegar hasta aquí". Insiste en que muchos municipios de alrededor necesitan "una mejora de sus carreteras" y apunta que no es solo por los baches, "que también", sino por lo que sucede cuando los conductores quieren esquivarlos: "Al final, hay tantos agujeros que es un peligro intentar evitarlos". García espera que la apertura de esta nueva vía tenga impacto en el territorio y mejore las actividades de las empresas, porque "para generar esa riqueza la conexión tiene que estar bien". La enfermera, antes de despedirse, recuerda que "hay muchas granjas e industria" cuyos materiales y camiones podrán salir, a partir de ahora, por una nueva vía.

Inauguración del tramo de la A-22 entre Huesca y Siétamo / Pablo Ibáñez

Felisa e Ignacio son dos de los vecinos atendidos por Alma. Dos veteranos, ella roza los 90 y él los pasa un lustro, que también se habían enterado del día. "Ya tocaba", coinciden los dos. Felisa, con 88 años, sigue teniendo un pequeño automóvil con el que moverse por la comarca. "Lo utilizamos porque pasamos la mitad del año en Siétamo y la otra mitad en Huesca", explica la oscense. La nueva infraestructura no cambiará su forma de desplazarse entre su pueblo y la capital de la provincia. "Seguiré utilizando la carretera nacional, porque estoy acostumbrada y me gusta", concluye la vecina de Siétamo, que sí avanza un capricho: "Algún día iré a la autovía, que hay que probarla".

Hay vecinos más contentos que otros. En Siétamo, por ejemplo, Ángela que considera que "no cambia mucho" la vida de aquellos que tienen que utilizar el coche a diario para desplazarse a su lugar de trabajo. En su caso, todos los días sale "para ir a Huesca", un trayecto conocido y en el que se ahorran esos famosos diez minutos: "No es un adelanto muy grande, pero es verdad que si vas con prisa te hace papel". Destaca Pedro, por otro lado, que el beneficio máximo estará en un menor tráfico, porque la nueva vía "vendrá muy bien para que no haya tantos camiones". "Eso sí que nos los ahorramos", celebra el oscense.

Pero el aterrizaje de Óscar Puente por un día y la apertura de la A-22, que completa el trayecto en autovía entre Huesca y Lérida, no es motivo de total celebración. "En la zona quedan muchas carreteras y conexiones que tienen que mejorar", asevera Ángela, que vaticinaba antes de la conversación que en la comarca y entre los usuarios habrá opiniones para todos los gustos: "Muchos se van a quejar de la tardanza acumulada y otros del proceso de expropiación, que nunca contenta a nadie". Sin embargo, el resumen lo tienen claro todos los vecinos: "Vivimos en un pueblo y vamos siempre a otra ciudad, por lo que necesitamos el coche para todo y la nueva autovía nos hará bien".