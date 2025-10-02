Alegría pide la dimisión de Marta Fernández: "La presidenta de las Cortes no es una diputada más de Vox"

La líder del PSOE Aragón y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, ha pedido la dimisión de la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, de Vox, por estar ausente durante el minuto de silencio que se ha guardado en el hemiciclo aragonés en memoria de las víctimas del genocidio en Gaza y Cisjordania y de las víctimas de los atentados de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023.

La líder socialista ha denunciado el "espectáculo bochornoso" de la salida de los diputados de Vox durante el minuto de silencio por las víctimas, pero ha señalado especialmente a la presidenta del Parlamento aragonés, Marta Fernández, por su cargo y deber institucional.

"Quería denunciar el absoluto espectáculo bochornoso que hemos podido ver esta mañana en las Cortes de Aragón. Hemos visto cómo los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo cuando se guardaba un minuto de silencio por el recuerdo y en solidaridad a las víctimas asesinadas en el genocidio que se está cometiendo en Gaza, y el culmen de ese espectáculo bochornoso lo hemos visto cuando la presidenta de las Cortes de Aragón se ha ausentado, no ha entrado en el hemiciclo, y cuando ha acabado, ha pasado a ocupar su lugar en la presidencia de la Mesa", ha denunciado Alegría.

Un momento del minuto de silencio por Gaza, con los asientos vacíos de Vox, al fondo. / JOSEMA MOLINA

"Pido la dimisión de Marta Fernández, porque la presidenta de las Cortes no es una diputada más del grupo parlamenteario de Vox. Es más: está sentada ahí porque tuvo los apoyos de su grupo y del PP. Unos votos necesarios de la investidura de Jorge Azcón. Si ella quiere pasar a formar parte de su grupo parlamentario, que vuelva a la bancada", le ha pedido Alegría. "Si ella está sentada ahí es porque es la segunda autoridad de Aragón. Tiene una responsabilidad que cumplir: si no es capaz de cumplir con ella y con la institucionalidad, lo que tiene que hacer es dimitir", ha incidido.

Asimismo, la líder del PSOE ha dejado parte de la responsabilidad en el Partido Popular, ya que Fernández preside las Cortes como consecuencia del pacto entre PP y Vox al inicio de la legislatura. "Lo que tiene que hacer el PP como principal partido mayoritario en las Cortes es plantear el nombre de otro presidente. El PP ha guardado las formas quedándose en ese minuto de silencio, pero a la hora de votar en contra del genocidio que se está cometiendo en Gaza y contra el pueblo palestino, ahí su voto ha sido que no", ha denunciado Alegría. Cabe recordar que tampoco han salido aprobadas las propuestas que condenan la matanza en Gaza, sin utilizar la palabra genocidio, y en el Parlamento aragonés, en la votación de las propuestas de resolución, no ha salido adelante ninguna que denuncie la dramática situación en la Franja de Gaza.