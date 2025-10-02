La cosecha de cereal se dispara en Aragón y aumenta más de un 60% respecto a 2024

Buenas noticias para el campo aragonés. Cooperativas de Aragón ha presentado este jueves su balance de la campaña de cereal de secano. Una temporada que se ha cerrado con registros positivos para el sector primario de la comunidad, con un crecimiento del 60,8% respecto al pasado ejercicio. Una buena nueva ligada a las condiciones meteorológicas de la campaña, positivas la mayor parte del tiempo, y que ha permitido recoger 3.133.343 toneladas a los profesionales de la comunidad.

Tras dos campañas marcadas por la sequía y un desarrollo desigual, Aragón ha cosechado este año una superficie de 780.403 hectáreas con una producción total de 3.133.343 toneladas. Es decir, un 60,8 % más que el último año. “No es comparable porque la escasez de precipitaciones marcó mucho las últimas campañas, pero sí que podemos celebrar estos datos”, ha resaltado Miguel Gutiérrez, jefe de Cultivos Herbáceos del CTA-Centro de Transferencia Agroalimentaria del Gobierno de Aragón quien ha añadido “son los mejores datos de las últimas cinco campañas”.

En ese sentido, Gutiérrez ha destacado que este año se han dado las condiciones climáticas idóneas. “Hemos tenido heladas durante el parón hibernal de la semilla que unido a las lluvias de marzo a mayo ha favorecido el buen desarrollo en las fases de ahijado, encañado, espigado e incluso en el llenado del grano”, ha añadido.

No obstante, la cosecha se adelantó debido a las altas temperaturas registradas durante el mes de junio. “Eso afectó sobre todo a las zonas más frías ya que allí se cosecha entre 20 y 30 días más tarde que otros territorios”, ha apuntado Miguel Gutiérrez quien ha señalado que, a pesar de ello, “no ha afectado a los rendimientos por hectárea”.

Las tres provincias aragonesas han registrado un aumento de producción significativo respecto a los últimos años. En Huesca se han alcanzado los 1.439.088 Toneladas y en Zaragoza 1.188.105. Sin embargo, Teruel es el territorio donde el incremento ha sido más destacado debido a que en los últimos años muchos campos se quedaron sin cosechar por no haber nascencia debido a la sequía. “Aquí la producción ha alcanzado las 506.150 toneladas, pero en los dos últimos años no se llegó a 150.000”, ha resaltado Luis Gazol, técnico de Red Arax.

Cooperativas de Aragón ha aprovechado la jornada para presentar los últimos registros de Red Arax, que es la plataforma de cultivos extensivos más importante del territorio. Este año se han desarrollado 136 ensayos con un total de 7.000 parcelas de diferentes cultivos: cebadas de invierno y primavera, trigos blandos de invierno y primavera, trigos duros, avenas, triticales, centenos híbridos o colza. “Estos ensayos nos permite conocer no solo la adaptación y desarrollo de variedades de cereal de invierno en cada punto de Aragón sino también testar la campaña en cada zona agroclimática”, ha concluido Miguel Gutiérrez.