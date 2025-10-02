La aragonesa Sports Emotion abre una nueva etapa tras el relevo en su cúpula directiva

La aragonesa Sports Emotion, una de las mayores cadenas europeas de distribución deportiva especializada, ha anunciado un relevo clave en su dirección general. Tras más de 20 años al frente, Carlos Sánchez Broto, cofundador de la empresa junto a su hermano Javier (exportero profesional), abandona la gestión diaria de la compañía para ocupar un rol más estratégico como chairman (presidente), mientras que el nuevo consejero delegado será Carlos García Gracia, hasta ahora responsable del área de ventas a equipos.

El cambio se produce en un momento decisivo para el grupo, que ha pasado de ser una pequeña tienda zaragozana de equipamiento para porteros —bajo la marca Soloporteros— a convertirse en un operador internacional con 37 tiendas en España, Portugal e Italia y una facturación de 130 millones de euros en 2024. La empresa, que opera a través de los verticales Fútbol Emotion, Basketball Emotion y Running Emotion, se enfrenta ahora al reto de consolidar su crecimiento y diversificar su base de negocio.

Sánchez Broto deja tras de sí un legado de expansión y transformación de la marca. “Ha sido un honor liderar esta compañía y ver cómo un proyecto nacido de la pasión por los porteros se ha convertido en un referente del retail deportivo”, señaló en un comunicado difundido por la compañía.

"El mejor candidato posible"

"Dejo el puesto con orgullo por lo construido y la tranquilidad de dejar el futuro en muy buenas manos; Carlos García ha demostrado ser el mejor candidato posible dentro de la compañía por su empuje, conocimiento del sector y ese liderazgo tan enérgico y natural. Estaremos todos a su lado para ayudarle como un verdadero equipo", agregó Sánchez Broto. Su papel a partir de ahora se centrará en definir la cultura corporativa y explorar nuevas oportunidades de expansión, incluidas posibles adquisiciones.

El testigo lo recoge Carlos García, que acumula más de 15 años de experiencia en la industria deportiva y que tendrá que afrontar los retos de la nueva etapa. “Mi objetivo es dar continuidad al legado de Carlos y seguir impulsando la innovación, la omnicanalidad y la conexión con nuestros consumidores”, afirmó al asumir el cargo. Entre sus prioridades estará reforzar el peso del baloncesto y abrirse paso en el competitivo mercado del running, un sector dominado por grandes multinacionales.

Entre gigantes del ‘retail’ deportivo

La posición de Sports Emotion no es sencilla: el grupo aragonés debe competir con operadores internacionales de gran tamaño, desde marcas que controlan su propia red de distribución hasta cadenas generalistas con fuerte presencia en todos los segmentos. Frente a ellos, la compañía apuesta por la especialización, la cercanía al cliente y un modelo híbrido de tiendas físicas y canal digital como claves de diferenciación.

El relevo en la cúpula directiva busca precisamente reforzar ese modelo, mantener el dinamismo de una empresa que nació en Zaragoza y preparar a la organización para un crecimiento sostenido en mercados cada vez más exigentes. Sports Emotion se enfrenta al doble desafío de mantener su liderazgo en el fútbol, su mercado natural, y ganar relevancia en otros deportes que le permitan ampliar su base de clientes y reducir su dependencia de un único vertical.

Más allá de la sucesión, el movimiento marca un cambio de ciclo. La compañía que empezó vendiendo guantes de portero en una pequeña tienda del centro de Zaragoza busca ahora consolidar su lugar en la primera división del comercio deportivo europeo, con Aragón como centro neurálgico de un proyecto que ya mira más allá de sus fronteras.