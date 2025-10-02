Las dos concentraciones por Palestina en Zaragoza se unen en una gran marcha que reclama el boicot al Estado de Israel

Una gran manifestación ha recorrido este jueves las calles del centro de Zaragoza pidiendo el boicot al Estado de Israel tras su ataque a la Flotilla de la Libertad que trataba de romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria al golpeado pueblo Palestino. "Es urgente levantar una ola mundial por los derechos humanos y por una paz con justicia social frente a la impunidad, el supremacismo y el sionismo", han reclamado desde el grupo de apoyo Sumud de Zaragoza.

La repulsa al genocidio amparado por Benjamín Netanyahu se ha escenificado en dos concentraciones separadas en el centro de Zaragoza. Una convocada frente al Paraninfo y otra en la plaza de España. Ambas con gran asistencia, las dos se han juntado en una gran manifestación que ha culminado en la plaza del Pilar con la lectura de los manifiestos de las dos entidades convocantes. Según datos de la Policía Nacional facilitados por la Delegación del Gobierno han participado 2.500 personas.

Desde el grupo de apoyo a la Flotilla de la Libertad han celebrado la movilización y han destacado que la sociedad civil "está haciendo lo que deberían hacer los gobierno internacionales", mostrando su repulsa a las políticas de expansión sionistas a costa de vidas civiles. "Nuestra indignación, resurgida de los escombros del movimiento global pacifista y anticapitalista, crece ante un crimen histórico", han denunciado.

Concentración en la plaza de Navarra de Huesca, este jueves. / El Periódico de Aragón

La fuente de la plaza de España ha sido el escenario para telas azules en formas de "olas de solidaridad" sobre las que se han colocado barquitos de papel con deseos de paz y justicia. "Los niños de Gaza no son la amenaza", han coreado las miles de personas que han mostrado el apoyo en la manifestación.

"Lo que ocurre en Palestina nos importa y nos interpela", ha indicado una de las asistentes, portando una camiseta ilustrada con una gran sandía. En Huesca, Teruel y otras localidades aragonesas también se han repetido los lemas pidiendo el boicot al Estado de Israel. "Basta ya de impunidad", se ha coreado en la plaza de Navarra de la capital altoaragonesa. "Estamos firme y sinceramente comprometidos con la liberación de Palestina y de los pueblos oprimidos, así como con la desmilitarización de nuestras vidas y del mundo", han expresado desde el grupo de apoyo. La Delegación del Gobierno ha cifrado en 250 personas los asistentes a la concentración de Teruel, en 400 la de Huesca y en 300 la de Jaca.