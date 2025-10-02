Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las dos concentraciones por Palestina en Zaragoza se unen en una gran marcha que reclama el boicot al Estado de Israel

"Es urgente levantar una ola mundial por los derechos humanos y por una paz con justicia social frente a la impunidad, el supremacismo y el sionismo", reclaman los manifestantes que también se han concentrado en numerosos puntos de Aragón

De la mañana con los estudiantes a la multitudinaria manifestación de la tarde: Zaragoza sale a la calle contra el genocidio en Gaza

De la mañana con los estudiantes a la multitudinaria manifestación de la tarde: Zaragoza sale a la calle contra el genocidio en Gaza

Rubén Ruiz / Pablo Ibáñez

David Chic

David Chic

Zaragoza

Una gran manifestación ha recorrido este jueves las calles del centro de Zaragoza pidiendo el boicot al Estado de Israel tras su ataque a la Flotilla de la Libertad que trataba de romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria al golpeado pueblo Palestino. "Es urgente levantar una ola mundial por los derechos humanos y por una paz con justicia social frente a la impunidad, el supremacismo y el sionismo", han reclamado desde el grupo de apoyo Sumud de Zaragoza.

La repulsa al genocidio amparado por Benjamín Netanyahu se ha escenificado en dos concentraciones separadas en el centro de Zaragoza. Una convocada frente al Paraninfo y otra en la plaza de España. Ambas con gran asistencia, las dos se han juntado en una gran manifestación que ha culminado en la plaza del Pilar con la lectura de los manifiestos de las dos entidades convocantes. Según datos de la Policía Nacional facilitados por la Delegación del Gobierno han participado 2.500 personas.

Desde el grupo de apoyo a la Flotilla de la Libertad han celebrado la movilización y han destacado que la sociedad civil "está haciendo lo que deberían hacer los gobierno internacionales", mostrando su repulsa a las políticas de expansión sionistas a costa de vidas civiles. "Nuestra indignación, resurgida de los escombros del movimiento global pacifista y anticapitalista, crece ante un crimen histórico", han denunciado.

Concentración en la plaza de Navarra de Huesca, este jueves.

Concentración en la plaza de Navarra de Huesca, este jueves. / El Periódico de Aragón

La fuente de la plaza de España ha sido el escenario para telas azules en formas de "olas de solidaridad" sobre las que se han colocado barquitos de papel con deseos de paz y justicia. "Los niños de Gaza no son la amenaza", han coreado las miles de personas que han mostrado el apoyo en la manifestación.

Noticias relacionadas y más

"Lo que ocurre en Palestina nos importa y nos interpela", ha indicado una de las asistentes, portando una camiseta ilustrada con una gran sandía. En Huesca, Teruel y otras localidades aragonesas también se han repetido los lemas pidiendo el boicot al Estado de Israel. "Basta ya de impunidad", se ha coreado en la plaza de Navarra de la capital altoaragonesa. "Estamos firme y sinceramente comprometidos con la liberación de Palestina y de los pueblos oprimidos, así como con la desmilitarización de nuestras vidas y del mundo", han expresado desde el grupo de apoyo. La Delegación del Gobierno ha cifrado en 250 personas los asistentes a la concentración de Teruel, en 400 la de Huesca y en 300 la de Jaca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sorpasso en el pueblo más rico de Aragón: Cuarte de Huerva pierde el primer puesto
  2. El gigante Ontime negocia la compra de la aragonesa Marcotran a través de un 'colaborador
  3. La nueva Romareda necesitará un nuevo 'enchufe' y la sociedad 'desiste' con el contrato de mantenimiento del modular
  4. El Gobierno rechaza ceder suelos a la DGA para 2.000 viviendas públicas en Zaragoza y judicializa un solar del Actur
  5. Miseria con vistas al lujo en Zaragoza: 'Cuando nos echen no sabemos dónde ir
  6. Ya se conocen las empresas que reurbanizarán el parque del Portillo de Zaragoza: nuevos plazos y un ahorro de 3 millones
  7. Hallan muerto a un joven sin hogar en pleno centro de Zaragoza: 'Era buena gente
  8. Los detalles del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: un tren elevado, una decena de conciertos y los Pinares de Venecia 'como atractivo

Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”

Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”

Una herida grave y dos leves tras volcar un coche en la A-176 en Hecho

Una herida grave y dos leves tras volcar un coche en la A-176 en Hecho

Las dos concentraciones por Palestina en Zaragoza se unen en una gran marcha que reclama el boicot al Estado de Israel

Las dos concentraciones por Palestina en Zaragoza se unen en una gran marcha que reclama el boicot al Estado de Israel

Los 'antidisturbios' de Zaragoza protestarán el primer día de las Fiestas del Pilar

Los 'antidisturbios' de Zaragoza protestarán el primer día de las Fiestas del Pilar

Las dos caras del día grande de la Guardia Civil en Aragón: de sacar pecho por su seguridad a pedir "más medios"

Las dos caras del día grande de la Guardia Civil en Aragón: de sacar pecho por su seguridad a pedir "más medios"

Stellantis Figueruelas dejará de producir casi 10.000 coches con el parón de octubre

Stellantis Figueruelas dejará de producir casi 10.000 coches con el parón de octubre

El mantenimiento del entorno del Ibercaja Estadio saldrá más barato tras un error en el contrato inicial

El mantenimiento del entorno del Ibercaja Estadio saldrá más barato tras un error en el contrato inicial

El paseo Independencia no se cerrará al tráfico durante las fiestas: estos son los únicos días en los que se cortará

El paseo Independencia no se cerrará al tráfico durante las fiestas: estos son los únicos días en los que se cortará
Tracking Pixel Contents