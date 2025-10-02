La confrontación política evita un apoyo explícito de las Cortes de Aragón a las víctimas de Gaza

Los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón han dejado patente este jueves su división para rechazar propuestas contra el genocidio en Gaza a pesar de que todos, salvo Vox, han guardado un minuto de silencio por las víctimas, incluidas las de Hamas.

Ha sido durante las votaciones de las propuestas de resolución que cierran el debate del estado de la comunidad, cuatro de ellas -del PSOE, CHA, Podemos e IU- en contra del genocidio en Gaza que han rechazado PP y Vox. En el caso del PP, a pesar de secundar al inicio de la sesión el minuto de silencio por las víctimas inocentes del genocidio en la Franja de Gaza y Cisjordania y por las del ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre de 2023 del que solo se han desmarcado los parlamentarios de Vox, que han abandonado el hemiciclo.

En la sesión, el PP ha intentado sin éxito una transacción de las propuestas con la izquierda para condenar la masacre y el terrorismo de Hamas y el apoyo del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Gaza, como ha defendido la diputada popular Ana Marín.

Sin embargo, ninguno de los proponentes lo ha admitido, dado que además de una condena del "genocidio", y en caso del PSOE de todo tipo de terrorismo y de Podemos del de Hamas, pedían la exclusión de Israel de competiciones deportivas o culturales, la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales y el reconocimiento del estado palestino.

"Lamentable que digan que no a los derechos humanos y a condenar el genocidio en Gaza", ha censurado el diputado de IU, Álvaro Sanz, en coincidencia con el de Podemos, Andoni Corrales, mientras que la portavoz adjunta del PSOE, Leticia Soria, ha criticado la "hipocresía" del PP sobre esta cuestión, porque en su opinión, "han querido disimular, asistiendo a ese minuto de silencio", pero cuando ha tocado votar "se han unido a la ultraderecha". "Vergüenza torera nuevamente, señor Azcón", ha espetado Soria al presidente, mientras que Isabel Lasobras, de CHA, ha lamentado que no haya salido adelante la iniciativa de su grupo en defensa del derecho internacional.

Por su parte, el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, ha afeado al PP que se haya sumado al minuto de silencio para votar después en contra de las cuatro propuestas. "Es la demostración palpable de lo que es el PP, la contradicción absoluta", ha dicho.

Más de la mitad de las propuestas, aprobadas

En el pleno se han aprobado 89 de las 153 propuestas presentadas por los grupos, casi el 50% del PP (44) en defensa de Aragón ante los "ataques sistemáticos del gobierno de Pedro Sánchez" en relación con la financiación, el pago de la dependencia o las inversiones en la red eléctrica que hagan realidad los proyectos de inversión en la comunidad.

El PSOE ha logrado el respaldo a 21 de sus 52 iniciativas, que perseguían demostrar "otro Aragón posible y progresista", ha dicho Soria, entre ellas una para la gratuidad de los programas de madrugadores y vespertino o para un plan de infraestructuras educativas, además del rechazo al trasvase del Ebro tras la polémica suscitada por las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que planteó en Murcia "traer el agua de donde sobra".

El PP ha apoyado esa iniciativa y dejado claro, en palabras de Marín, que los populares y el Gobierno de Azcón están en contra del trasvase por mucho que se intente "tergiversar la verdad". "En Aragón no sobra agua, faltan infraestructuras, y eso es responsabilidad del Gobierno de España", ha remarcado Marín para explicar que en su propia propuesta de resolución, el PP reclama la ejecución de las obras del Pacto del Agua y la limpieza de los cauces.

Nolasco, por su parte, ha incidido en que en la sesión de hoy se ha visto la política real y el "electoralismo", porque todas las propuestas de Vox en favor de la ciudadanía las han "tumbado", como las rebajas de impuestos, contra la okupación o evitar la llegada de "inmigrantes ilegales". CHA ha sacado adelante 4 de 12 propuestas, entre ellas una de rechazo al trasvase y otra en apoyo al acuerdo en pleno del Ayuntamiento de Jaca para la paralización del proyecto "Oroel Park".

Aragón Teruel Existe ha visto aprobadas 10 propuestas de 12. Entre ellas, la diputada Pilar Buj ha valorado las que hacían referencia a la defensa de la sanidad rural, las carreteras o para una bonificación del 25 % del IRPF del tramo autonómico para quienes viven en municipios pequeños.

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha conseguido la aprobación de dos iniciativas para mejorar la planificación y el consumo energético y para instar al Gobierno de España a agilizar los permisos de trabajo y homologaciones de títulos de las personas migrantes, "para que puedan aportar a la sociedad de forma inmediata". Podemos ha sacado adelante una para reconocer la clasificación profesional de los bomberos forestales adscritos al operativo Infoar, de acuerdo con lo establecido en la ley básica de bomberos forestales.

Por contra, IU no ha recibido el respaldo a ninguno de sus planteamientos y tampoco han salido adelante las reprobaciones de la consejera de Bienestar Social y Familia, que pedían tanto PSOE como Vox. Tampoco la del titular de Sanidad, José Luis Bancalero, y la del de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, que han planteado, respectivamente, PSOE y Vox.