El consejero de Hacienda da por seguro que aprobará los presupuestos y cree que el Pacto Verde "no influye"

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón ha mostrado su confianza en sacar adelante los presupuestos de 2026 si consiguen aprobar previamente el techo de gasto. El mismo día que varios medios nacionales avanzan la posibilidad de un posible superdomingo electoral en varias comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre ellas Aragón, el titular de la Hacienda autonómica ha declinado responder a este asunto pero sí que se ha mostrado confiado en la posibilidad de que la comunidad autónoma apruebe sus cuentas para 2026.

A preguntas de los periodistas, Bermúdez de Castro ha anunciado que, previsiblemente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunirá tras la semana del Pilar, y en esa reunión se concretará la senda de déficit que marcará el techo de gasto para las comunidades autónomas. "Cuando haya Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en principio puede haber después de las fiestas del Pilar, y cuando tengamos la senda de déficit, presentaremos el techo de gasto y, si se aprueba el techo de gasto, aprobaremos los presupuestos", ha declarado Bermúdez de Castro, que se ha mostrado así de confiado en aprobar las cuentas.

El consejero realizaba estas declaraciones en los pasillos de las Cortes de Aragón, donde se ha celebrado la tercera sesión del debate de política general de Aragón, donde, a su vez, ha calificado de "lamentable" la actuación de Vox, que se ha ausentado del minuto de silencio en memoria de las víctimas del genocidio en Gaza y de los atentados terroristas de Hamás, incluida la presidenta del Parlamento aragonés.

El titular de la Hacienda aragonesa se ha mostrado convencido de que aprobarán las cuentas. Y para ello necesitan, precisamente, a la ultraderecha que se ha ausentado del minuto de silencio por las víctimas. "Votar en contra de unos presupuestos que van a tener mucho más dinero para Sanidad, mucho más dinero para Educación y para Servicios Sociales... No creo que el Pacto Verde o lo otro -la política de inmigración- tenga mucha influencia en aprobar los presupuestos. Serán unos buenos presupuestos y, si no se aprueban, cada uno que asuma las consecuencias", ha dicho, señalando de nuevo veladamente la responsabilida del grupo parlamentario de Vox en su aprobación.