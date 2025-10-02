Las Cortes guardan un minuto de silencio por las víctimas de Gaza y los diputados de Vox abandonan el pleno

La inmensa mayoría del Parlamento aragonés ha mostrado su respeto por la masacre en Gaza con un minuto de silencio que han respetado todos los grupos salvo Vox. Ni siquiera la presidenta de las Cortes aragonesas, Marta Fernández, también de Vox, ha estado presente en el minuto de silencio, y solo ha entrado cuando el debate ya estaba iniciado en el hemiciclo aragonés. Así, el vicepresidente de la mesa, el popular Ramón Celma, ha sido quien ha leído el texto por el que se ha guardado silencio.

En cuanto se ha iniciado la lectura del texto, los siete diputados de Vox han abandonado el hemiciclo, al que habían entrado exclusivamente dos minutos antes.

El minuto de silencio ha acabado con un aplauso de los parlamentarios aragoneses que sí condenan la masacre en Gaza.