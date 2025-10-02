Estudiantes y sanitarios claman unidos contra el genocidio en Palestina en el hospital Clínico de Zaragoza: "Las relaciones con Israel deben cesar"
Alumnos y trabajadores se han concentrado un día después de que la flotilla con ayuda para Gaza fuera atacada para denunciar que se cumplen dos años desde que comenzara la última etapa de ataques al pueblo palestino
Con el grito puesto en el cielo. Estudiantes y profesionales sanitarios han unido sus voces este jueves a las puertas del hospital Clínico universitario de Zaragoza para clamar contra el genocidio israelí, en un momento en el que se cumplen dos años desde que comenzara esta última etapa de ataques y después de que este miércoles Israel atacara la flotilla con ayuda para Gaza. "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá", han gritado al unísono en la concentración, que ha sido impulsada por el sindicato CGT.
"El ataque a la flotilla era una excusa para llevar al último punto las movilizaciones por el genocidio", ha indicado Ana, del grupo de jóvenes Contracorriente, que ha explicado que hace ya semanas que los estudiantes planeaban la movilización "no solo porque en sí mismo era un ataque del Estado de Israel bastante fuerte, sino porque estos dos años de genocidio que ahora se cumplen han dejado imágenes atroces, han mostrado claramente cuál es la estrategia tanto del Estado de Israel como a nivel internacional la complicidad de los gobiernos imperialistas".
Asimismo, Ana ha señalado que parte de su crítica se dirige a exigir responsabilidad al Gobierno de España. "Por mucho que haga gestos, no hay una ruptura de las relaciones reales (con el Estado de Israel)", ha indicado. En la misma crítica línea han ido las palabras del manifiesto que ha leído otro joven, con el que se ha exigido a las administraciones un "ya basta". "Las relaciones deben cesar. No nos conformaremos con menos. No hay tiempo que perder y nuestra unión es clara en esta lucha", ha afirmado.
La concentración a las puertas del Clínico ha sido una de las distintas actuaciones agendadas para este jueves, día 2 de octubre, en Zaragoza. Una hora después, a las 12.00 horas, se han manifestado los estudiantes en la plaza San Francisco de la capital aragonesa. Ana ha señalado que su intención era que Zaragoza "fuera un lugar que se movilizara", y ha recordado que son muchos los países que han salido a la calle para clamar contra el genocidio israelí.
Además, distintos colegios aragoneses se han sumado a las movilizaciones de CGT con paros parciales de 9.00 a 10.00 horas en Infantil y Primaria y de 11.30 a 14.30 horas en Secundaria, animados por el sindicato a que docentes y alumnos acudieran a la manifestación de la plaza San Francisco. Actuaciones que se suman a una concentración en el hospital que, en palabras de Ana, es "clave". "Queremos buscar esa alianza de los jóvenes estudiantes con las trabajadoras de la sanidad", apunta. De fondo, sus compañeros claman: "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá".
