El Gobierno de Aragón aprueba sus ayudas para las localidades afectadas por las tormentas en septiembre

El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado este jueves un decreto marco de ayudas para emergencias que regula el conjunto de medidas urgentes y extraordinarias para la reparación de los daños y pérdidas ocasionados por las lluvias torrenciales registradas entre el 31 de agosto y el 28 de septiembre en diversas comarcas de la Comunidad Autónoma.

Este Decreto-ley 6/2025 establece un marco jurídico estable y predecible para atender a los afectados y agilizar la vuelta a la normalidad en las zonas siniestradas. Así, regula todas las medidas urgentes para la reparación de daños y pérdidas por las lluvias torrenciales y por cualquier otra emergencia de protección civil que pueda afectar a Aragón en el futuro.

En paralelo, el Ejecutivo aragonés ha solicitado a la Administración General del Estado la declaración de "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil", prevista en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil.

Esta petición permitirá activar medidas extraordinarias y urgentes para paliar los daños personales y materiales sufridos en municipios de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel, especialmente en las comarcas de La Litera, Los Monegros, Cinca Medio, Ribagorza, Hoya de Huesca, Somontano, Sobrarbe, Bajo Aragón y la Comarca Central.

El consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha concretado que no hay una cuantía definida para estas ayudas, sino que hay un presupuesto abierto para ello. Asimismo, ha declinado realizar una estimación de daños. "Siempre nos equivocamos por lo alto o por lo bajo cuando hay estimaciones. Desde luego, hay muchos problemas en sótanos, garajes y bajos, muchos coches afectados que se encargarán de ello los seguros. Y nosotros seguiremos trabajando este fin de semana porque pensábamos acabar el viernes, pero no será así", ha explicado Bermúdez de Castro. "Queda trabajo por hacer y seguiremos con nuestras brigadas el tiempo que haga falta", ha declarado.

Así, a partir de ahora el puesto de mando avanzado del 112 se trasladará a la plaza del Pilar con motivo del inicio de las fiestas del Pilar, pero seguirán los servicios de emergencias presentes en las localidades afectadas de Cadrete, Cuarte de Huerva, María de Huerva y Santa Fe.

En las zonas afectadas continúan trabajando 12 brigadas del Infoar con 11 motobombas.

Principales ayudas y subvenciones

El Decreto-ley 6/2025 contempla subvenciones y ayudas directas para particulares, empresas, explotaciones agrícolas y ganaderas, así como para la restauración de infraestructuras públicas y servicios esenciales. Entre las medidas adoptadas destacan las subvenciones para la reparación de viviendas dañadas, las compensaciones por daños en explotaciones agrícolas y ganaderas, las ayudas a establecimientos industriales, comerciales, turísticos y mercantiles afectados; nuevas subvenciones para la restauración de infraestructuras municipales, de riego, medioambientales, del ciclo integral del agua y carreteras, la reducción de plazos administrativos y tramitación urgente de subvenciones, nuevos convenios con entidades financieras para facilitar líneas de crédito y moratorias a los afectados, y la posibilidad de compensar cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles en viviendas y fincas rústicas dañadas.

Las personas, empresas y entidades afectadas por las lluvias torrenciales podrán solicitar las ayudas una vez se publiquen las bases reguladoras y las convocatorias específicas por parte de los departamentos competentes del Gobierno de Aragón.

El decreto establece que estas bases y convocatorias deberán aprobarse en un plazo máximo de 15 días naturales desde la entrada en vigor de la norma, por lo que se prevé que la tramitación se inicie en las próximas semanas. El Gobierno de Aragón habilitará los créditos presupuestarios necesarios para la ejecución de estas medidas.

Los municipios y comarcas afectados incluidos en el decreto son: Albelda, Alcampel, Altorrincón, Baélls, Binéfar, Castillonroy, Comporrélis, Esplús, Peralta de Calasanz, San Esteban de Litera, Zurita, Castelflorite, Lanaja, Orillena, Sena, Villanueva de Sigena, Alfántega, Binaced, Fonz, Cofita, San Miguel del Cinca, Benabarre, Caladrones, Ciscar, Estopiñán del Castillo, La Puebla de Castro, Tolva, Torres del Obispo, Valle de Bardají, Viacamp, Arguis, Ayerbe, Igriés, Montmesa, La Sotonera, Loarre, Loporzano, Adahuesca, Barbastro, Estada, Estadilla, Hoz de Barbastro, Salas Altas, Salas Bajas, Pozán de Vero, Aínsa, Botorrita, Cadrete, Cuarte, María de Huerva, Santa Fe (pedanía de Zaragoza), Las Parras de Castellote, Mas de las Matas.