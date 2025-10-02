Inditex refuerza su complejo logístico de Malpica con una planta de planchado

Inditex ha vuelto a redimensionar el nuevo macrocomplejo logístico que ha levantado en el polígono Malpica de Zaragoza, que empezó a funcionar el pasado mes de agosto. El Gobierno de Aragón ha dado luz verde a la tercera modificación del Plan de Interés General Autonómico (PIGA) del proyecto, aprobado en 2023, unos cambios que obedecen principalmente a la inclusión en las instalaciones de una planta de planchado de 20.011 metros cuadrados.

Los cambios introducidos responden a la necesidad de adaptar las parcelas a las nuevas necesidades del gigante textil en el que es su segundo centro de distribución de la ropa de Zara en la capital aragonesa, tras el que puso en marcha hace más de 20 años en el polígono Plaza. Ante las previsiones de crecimiento de la actividad, Inditex solicitó al Ejecutivo autonómico una nueva modificación de la planificación inicial, lo que incluye una reordenación urbanística y una segunda modificación del proyecto de reparcelación.

Esta redistribución responde directamente a los requisitos operativos de Inditex, que necesitaba ampliar la nave proyectada en una de las parcelas para adaptarla a su modelo de logística avanzada. La modificación también redistribuye cargas urbanísticas entre las parcelas, equilibrando el reparto tras los cambios de propiedad.

La modificación afecta al mapa de las parcelas. Una de las destinadas para usos productivos gana 8.025 metros cuadrados procedentes de un suelo municipal de equipamiento, que se traslada al sur del enclave y se convierte en zona verde. Con esta operación, la superficie dotacional de espacios libres se eleva hasta 36.488 metros cuadrados. Además, se actualizan las normas Urbanísticas del PIGA para permitir la construcción de una pasarela aérea.

Los cambios aprobados por la DGA obedecen a la necesidad de instalar una gran nave destinada a planchado, que se levantará en una parcela contigua y estará conectada mediante una pasarela que sobrevuela uno de los viales del polígono.

La memoria justificativa del PIGA ya preveía una pasarela entre las dos parcelas del planeamiento con un volumen de 3,75 m de ancho y 4,50 de alto, sobre un tramo de 34 metros y con un gálibo de siete metros sobre la vía pública. Esa estructura ahora se integra como infraestructura esencial para conectar el núcleo logístico con la planta de planchado, manteniendo la operativa interna sin interferir con el tráfico del polígono.

El polígono Malpica-Santa Isabel vive una de sus mayores transformaciones urbanísticas en décadas con la llegada de Inditex. Se trata de una actuación estratégica que, además de redefinir el urbanismo de la antigua Universidad Laboral, ha reforzado la posición de la capital aragonesa como nodo prioritario en la red de distribución de la ropa de Zara, la principal cadena del gigante textil.

El PIGA Malpica-Santa Isabel fue concebido inicialmente para habilitar suelos destinados a actividades logísticas en dos grandes manzanas. En su configuración original, el plan contemplaba tres grandes naves, pero las necesidades de Inditex han obligado a reordenar el espacio e incrementar hasta cinco el número de edificios logísticos.

Tras varias modificaciones no sustanciales, la tercera incorpora cambios clave como el aumento de la superficie edificada de las construcciones, que 230.007,36 metros cuadrados.

En conjunto, el nuevo ámbito urbanístico suma más de 419.000 metros cuadrados lucrativos, sobre los que Inditex ha desplegado un modelo logístico de última generación que permitirá a Zaragoza consolidarse como un polo estratégico en el eje Madrid-Barcelona.

La tercera modificación del PIGA no altera la calificación de los suelos ni los usos previstos, pero sí los adapta a las necesidades de uno de los mayores empleadores privados de España. Con esta ampliación, Inditex ha reforzado su presencia en Aragón, donde ya contaba con una plataforma de referencia en Plaza. El nuevo complejo de Malpica, enfocado a la logística automatizada y al almacenamiento de gran capacidad, está llamado a convertirse en otro de los centros neurálgicos de la compañía, sumando músculo a su red internacional.