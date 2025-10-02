Japón será el país invitado en The Wave 2026 y refuerza el vínculo tecnológico con Aragón

Zaragoza volverá a convertirse en epicentro europeo de la innovación el próximo abril, cuando acoja la tercera edición de The Wave, el congreso tecnológico que en su última cita reunió a 15.000 asistentes y más de 250 ponentes de todo el mundo. La gran novedad será la presencia de Japón como país invitado, lo que permitirá a Aragón estrechar lazos con una de las potencias globales en digitalización y telecomunicaciones. La cita tendrá lugar en Zaragoza entre los días 14 y 16 de abril.

La vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, anunció este jueves la elección de Japón durante su visita oficial a Osaka, con motivo de la Exposición Universal. Allí, la delegación aragonesa, integrada también por el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, el director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada, y el gerente de Aragón Exterior, Javier Camo, celebró el pasado miércoles el día de honor de Aragón en el Pabellón de España y mantuvo encuentros con grandes corporaciones niponas.

"Como territorio pujante del sector, Japón quiere estar en Zaragoza porque reconoce que The Wave se ha consolidado como uno de los encuentros tecnológicos más relevantes de España y que Aragón es ya un hub de referencia en innovación”, destacó Vaquero.

La colaboración se completa con acciones de promoción de productos aragoneses -como el Jamón de Teruel- y con encuentros empresariales organizados en Tokio y en la Embajada de España en Japón, en un movimiento que busca reforzar la proyección internacional de la comunidad y su atractivo para las inversiones.

El papel clave de NTT Data en Zaragoza

Entre las empresas con las que se ha reunido Mar Vaquero en su viaje al país nipón destaca la compañía tecnológica NTT Data (la Telefónica de Japón), que tiene ya una fuerte presencia en Zaragoza, donde ha crecido de forma sostenida en los últimos años, convirtiendo la ciudad en uno de los centros estratégicos del grupo a nivel mundial.

A finales de 2024, NTT Data superaba los 600 empleados en sus dos sedes en la capital aragonesa, situadas en los edificios El Trovador y Torre Aragonía). Zaragoza se ha convertido además en centro mundial para la división de inteligencia artificial generativa de la compañía, con proyectos que tienen visibilidad en otras sedes internacionales, incluida la de Tokio.

En esta gira internacional, la delegación aragonesa también ha abordado proyectos con SoftBank Group y BTS, empresa de origen aragonés con sede en Zaragoza que cuenta con larga experiencia en este mercado. Estas reuniones servirán de base para la presencia de compañías niponas en The Wave 2026, que incluirá una zona expositiva específica y ponencias de firmas punteras del país.