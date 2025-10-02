Marea de estudiantes en Zaragoza contra el genocidio en Palestina: "El silencio es complicidad"

El grito es unánime: "¡Netanyahu, asesino!". Miles de estudiantes aragoneses se han concentrado este jueves en el centro de Zaragoza para protestar contra el genocidio en Palestina tras el abordaje a uno de los barcos de la flotilla a Gaza por los soldados israelíes. "Queremos que nuestras exigencias lleguen al rectorado, es necesario que la Universidad de Zaragoza rompa todas las relaciones", ha reivindicado el portavoz de la convocatoria, militante de Contracorriente y estudiante de Matemáticas, Iñaki García.

La jornada de huelga (en realidad, es un paro académico dado que no son trabajadores) está convocada en todos los institutos aragoneses y en la universidad pública durante totalidad de la jornada lectiva, desde por la mañana hasta la tarde. El acto central es la gran manifestación a la que también se ha sumado un buen número de profesores. El objetivo es mostrar el hartazgo por lo que sucede en Palestina y sumarse al clamor global para detener la barbarie. "Es muy conmovedor ver una acto de apoyo como este en un momento en el que se sufre una agresión que no se puede tolerar", señala la estudiante de Derecho de origen árabe, Meriam Mazouzi.

EN IMÁGENES | Manifestación en Zaragoza en contra del genocidio en Palestina / Rubén Ruiz

Con el lema Paremos todo por Palestina y evidenciando que la muerte de civiles "no se puede considerar autodefensa", la multitud ha recorrido el espacio entre la plaza de San Francisco hasta la plaza de España con gritos como "Gaza, aguanta, el mundo se levanta". Entre las pancartas predominan las sandías, las flores y las manos manchadas de sangre. La Policía Nacional ha cifrado la asistencia en 1.200 personas.

"Es necesario estar aquí porque asistimos a la muerte de inocentes por un capricho, estamos ante niños jugando por un caramelo", ha denunciado la estudiante de Diseño Gráfico Audiovisual, Elena Herrero. "Queremos que el mundo sepa que matar gente para controlar un territorio tiene que detenerse, además, ahora ya estamos hablando de que se produce un genocidio", ha manifestado la estudiante de un grado medio de Pastelería, Somi Herrero. "Necesitan apoyo, sentir que alguien les ayuda, la guerra tiene que detenerse inmediatamente", ha reiterado.

"Somos millones en todo el mundo quienes estamos siguiendo con rabia y mucho dolor el exterminio contra el pueblo palestino por parte del régimen genocida de Israel. Los sionistas están actuando como los nazis y están llegando tan lejos porque cuentan con el respaldo militar y financiero del imperialismo estadounidense y europeo. Ellos también son responsables directos de este crimen contra la humanidad. Todos los que hemos estudiado qué fue el Holocausto contra la comunidad judía, los guetos y las cámaras de gas, no podemos sino pensar en que la historia se repite pero ahora, televisada y a todo color”, denuncian los miembros del comité de huelga de la organización juvenil.

El paro de estudiantes ha rondado el 50% en algunos centros por parte del colectivo estudiantil y ha sido irrelevante entre el profesorado, según fuentes de la consejería de Educación. El sindicato reclama al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar la "ruptura total" de todas las relaciones políticas, económicas y militares con Israel. Una petición que hacen extensiva a la Universidad de Zaragoza.