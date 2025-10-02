Marta Fernández, presidenta de las Cortes: "Calificar la situación de Gaza como genocidio es una distorsión promovida por la izquierda"

La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, no ha aparecido en la tercera sesión plenaria del debate del estado de la comunidad hasta que no ha finalizado el minuto de silencio en memoria de las víctimas del genocidio en Gaza, las víctimas de Cisjordania y las víctimas del terrorismo de Hamás.

Como el resto de los diputados de Vox en el Parlamento aragonés, que han abandonado el hemiciclo mientras se celebraba el minuto de silencio, Fernández no ha presidido el pleno desde el inicio de la sesión y solo ha ocupado su sillón en la Presidencia de las Cortes pasados los primeros minutos, cuando el debate estaba ya iniciado. Ha tenido que ser el vicepresidente primero de la institución, el popular Ramón Celma, quien diera lectura al texto que ha motivado el minuto de silencio e iniciara el pleno este jueves.

Ante la polémica que ha generado esta situación, con la petición de su dimisión por parte de la líder del PSOE Aragón, Pilar Alegría, la presidenta de las Cortes de Aragón ha asegurado a EL PERIÓDICO que "se ha mantenido en su papel institucional, presidiendo el pleno hasta el final". Sin embargo, es un hecho que Fernández no ha estado presente en el hemiciclo durante los primeros minutos de la sesión. En concreto, durante la celebración del minuto de silencio por las víctimas.

Para explicar su postura, Fernández ha asegurado a este periódico que "calificar la situación de Gaza como genocidio es una distorsión promovida por la izquierda para dividir a la sociedad española", en línea coincidente con el argumentario compartido por su partido esta mañana. "Todas las víctimas de la guerra merecen respeto por igual, como los 1.200 israelíes asesinados por Hamás y los rehenes aún en poder de Hamás", ha señalado, a pesar de que la declaración institucional que daba paso al minuto de silencio en las Cortes también incluía a las víctimas de Hamás, así como a las de Cisjordania.

"Lamentamos la muerte de todas las víctimas de la guerra, pero no reconocemos la expresión de genocidio para definir lo que sucede en Gaza", ha recalcado Fernández. Y ha considerado, a pesar de las resoluciones de Naciones Unidas: "No es un exterminio por raza, etnia, nacionalidad o religión, sino una guerra por un territorio". Y ha concluido reiterando que se ha mantenido "en su papel institucional".

Lo que dice el reglamento de las Cortes de Aragón

La presidenta de las Cortes de Aragón, diputada por Vox, sigue asumiendo los postulados de su partido a pesar de que ostenta el segundo cargo institucional más importante de Aragón, detrás del de presidente del Gobierno de Aragón. Fernández ha repetido prácticamente palabra por palabra el comunicado trasladado por Vox a los medios de comunicación tras su ausencia del minuto de silencio, pero ha reiterado que ha cumplido con su función "institucional".

Sin embargo, la lectura del reglamento del Parlamento aragonés deja alguna incógnita. El reglamento del Parlamento de Aragón rige la actuación del presidente y de los diputados de la institución. En concreto, en el artículo 54, señala que "la Presidencia ostenta la máxima representación de las Cortes de Aragón, establece y mantiene el orden de las discusiones, dirige los debates, asegura la buena marcha de los trabajos y vela por la defensa de las competencias de la Cámara".

Entre sus funciones, en el artículo 55, en el apartado a) se encuentra la de "representar a la Cámara en las relaciones institucionales que esta mantenga". Y en el apartado c), "convocar y presidir las sesiones del Pleno". Fernández ha presidido el pleno de esta sesión, pero cuando ya estaba iniciado y no ha estado presente en su inicio para presidir la sesión plenaria.También entre sus funciones está "cumplir y hacer cumplir el reglamento".