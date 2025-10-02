Los mejores sitios para coger setas este otoño en Aragón

El otoño ya ha comenzado y esto se traduce en la bienvenida de la temporada de setas. Aragón tiene la suerte de poder contar con numerosos parajes naturales donde poder coger este tipo de hongos. Algunos son muy valorados en la cocina, pero hay que tener cuidado con aquellos ejemplares tóxicos o venenosos. A la hora de salir a coger setas, el territorio aragonés cuenta con lugares muy propensos para encontrar rebollones, boletus o cualquier tipo de estos hongos.

Los montes de las tres provincias aragonesas son un auténtico paraíso micológico. En estos se pueden coger especies de gran valor culinario como la seta de cardo, la trompetilla negra o el rebollón. Los aficionados a la micología tienen a Aragón como un lugar único para recolectar setas debido a las 3.000 especies distintas de hongos que hay en el territorio. Estos son algunos de los lugares más conocidos de Aragón donde poder coger setas:

Dónde coger setas en Zaragoza

La provincia de Zaragoza cuenta con varios rincones ideales para la recolección de setas. Uno de los mejores lugares es el Parque Natural del Moncayo, un enclave privilegiado con bosques de sauces, robles y pinos. Su diversidad de ambientes hace posible encontrar especies muy apreciadas como rebollones, boletus o trompetillas negras. La humedad propia de la zona alta garantiza la aparición de estos hongos siempre y cuando la lluvia acompañe.

Otro de los lugares referencia para los amantes de la micología es la sierra de Algairén, situado entre la comarca de Valdejalón y Campo de Cariñena. Sus pinares son propensos a la aparición de rebollones, setas de cardo o macrolepiotas. Los pinares de Zuera, el Puerto de Paniza o algunos de los montes de la Comarca de Calatayud son otros de los lugares donde recolectar setas.

Dónde coger setas en Huesca

La provincia de Huesca es uno de los territorios más ricos de Aragón donde poder disfrutar de la recolección de setas. Sus bosques húmedos y la gran diversidad de árboles ofrecen un hábitat perfecto para el crecimiento de una gran variedad de hongos, lo que la convierte en un destino ideal para los aficionados a la recolección de setas.

Uno de los enclaves más apreciados es el Valle de Hecho, especialmente la Selva de Oza y localidades cercanas como Gabardito. En estos bosques de pinos, hayas y abetos es posible encontrar especies muy cotizadas como el boletus edulis, la macrolepiota procera, trompetas amarillas y, por supuesto, los rebollones. También en los altos prados de El Usón aparecen variedades más propias de zonas de pradera.

El Valle de Benasque es un auténtico paraíso micológico. En sus bosques se pueden encontrar distintas especies como el boletus edulis, la capuchina o el rebozuelo, junto a otros hongos comestibles que crecen gracias a la humedad y altitud del valle. La tradición micológica en esta zona es muy antigua y, en temporada alta, no es raro encontrar grupos de aficionados que se adentran en los bosques al amanecer.

Dónde coger setas en Teruel

La trompetilla negra, el rebollón o el boletus edulis son algunas de las especies más comunes que se pueden encontrar en la provincia de Teruel. Entre las zonas más populares destaca la Sierra de Albarracín, donde los pinares, encinares y robledales ofrecen una gran variedad de hongos. Localidades como Bronchales, Orihuela del Tremedal, Villar del Cobo, Gea de Albarracín o Griegos se han convertido en puntos de referencia para los buscadores de setas. Los rebollones son abundantes, pero también aparecen boletus, negrillas o trompetillas negras.

Otra comarca muy valorada es Gúdar-Javalambre, cuyos bosques mixtos de pino y sabina son especialmente favorables para los níscalos, boletus y setas de cardo. En otoño, muchos pueblos de la zona organizan jornadas micológicas que combinan la recolección con la gastronomía local.

La temporada de setas es un momento ideal para descubrir los bosques aragoneses y disfrutar de una jornada en pleno contacto con la naturaleza. A la hora de recolectar setas, se debe respetar las normas de recolección y consultar a los expertos sobre el tema si el ejemplar que se va a coger es venenoso o no.