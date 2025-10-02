Nunsys Group refuerza su liderazgo en la nube con ocho designaciones avanzadas de Microsoft

Nunsys Group se ha convertido en uno de los grandes actores del sector TIC nacional. La consultora tecnológica, fundada en 2007 con capital 100% español, atiende a más de 8.000 clientes a través de sus 27 delegaciones en España y oficinas en Andorra, Lisboa, Medellín y Washington DC.

La propuesta de valor de Nunsys Group combina cercanía local con capacidad global. Y ahora, además, se sitúa en la élite mundial de partners Microsoft al haber alcanzado un hito histórico: completar las ocho designaciones avanzadas de Microsoft.

Sus proyectos son variados y abarcan desde infraestructuras, a comunicaciones, software, industria 4.0, ciberseguridad, audiovisuales y formación para todo tipo de empresas, independientemente de su tamaño o sector.

Qué significan las designaciones avanzadas de Microsoft

Las designaciones avanzadas de Microsoft acreditan la capacidad técnica, la experiencia y los resultados de un socio tecnológico en áreas clave de la transformación digital. Son reconocimientos que solo logran aquellas compañías que demuestran excelencia continuada en proyectos cloud de gran complejidad y valor.

En septiembre de 2025, Nunsys Group ha sumado dos nuevas designaciones estratégicas —Hybrid Cloud y Private Cloud— que completan su catálogo y refuerzan su posición como líder nacional en soluciones en la nube.

Designaciones avanzadas de Microsoft logradas por Nunsys Group. / Nunsys Group

Casos de éxito: de la gestión inmobiliaria al mayor acuario de Europa

El reconocimiento de Microsoft se traduce también en resultados reales para los clientes. Solo entre junio de 2024 y junio de 2025, Nunsys ha trabajado con más de 170 cuentas estratégicas, aportando soluciones Microsoft.

Aliseda y Anticipa Real Estate, dos referentes del sector inmobiliario pertenecientes a Grupo Blackstone, confiaron en Inycom para migrar toda su infraestructura IT a un entorno 100% cloud para mejorar la colaboración, seguridad y escalabilidad. El proyecto incluyó Microsoft 365, plataformas seguras y escalables y una gestión centralizada de la colaboración. El resultado: 13% de ahorro en infraestructuras, cumplimiento del 100% de SLA y más de 150 proyectos gestionados.

Mientras, el Oceanogràfic de Valencia, el mayor acuario de Europa, necesitaba optimizar la gestión de sus datos, que son de lo más variados: desde aspectos biológicos hasta la monitorización de los 40 millones de litros de agua que mantiene. Gracias a Microsoft Power Platform (Power BI, Power Apps, Power Automate), Nunsys Group implementó cuadros de mando en tiempo real, automatizó flujos de trabajo y mejoró la eficiencia operativa reduciendo los tiempos invertidos en tareas muy repetitivas.

Otros proyectos destacados de Nunsys Group incluyen trabajos con Cosentino, Visit Valencia, y los ayuntamientos de Zaragoza y Vitoria-Gasteiz. En conjunto, la compañía ha multiplicado por cuatro la gestión de incentivos para clientes en el último año fiscal.

Aragón, nodo estratégico tras la integración de Inycom En 2023, Nunsys Group adquirió Inycom, firma tecnológica con sede en Zaragoza y más de 40 años de experiencia. Esta operación ha reforzado el arraigo de la compañía en Aragón, donde desarrolla proyectos para la administración pública, industrias y grandes corporaciones, posicionándose como socio tecnológico de confianza.

Beatriz Calvo es la directora general de Nunsys Group, un partner tecnológico cercano con alcance internacional. / Nunsys Group

Hacia un futuro con más especializaciones

El plan de Nunsys Group es claro: seguir creciendo en competencias y certificaciones Microsoft. “En mayo de 2024 teníamos solo una especialización avanzada y en poco más de un año hemos alcanzado ocho. Nuestro objetivo es llegar a 17 en junio de 2026”, explica Beatriz Calvo, directora general de Nunsys Group.

Además, Calvo precisa que en el último año fiscal, Nunsys Group ha aumentado exponencialmente su presencia en todos los programas y proyectos de Microsoft, en línea con su intención de convertirse en el partner de Microsoft más relevante de España a todos los niveles.

Pero el objetivo no es solo acumular reconocimientos, sino garantizar que cualquier cliente —desde una pyme hasta una administración pública— pueda contar con un socio tecnológico con la máxima solvencia técnica para liderar su transformación digital.

Instalaciones de Nunsys Group desde las que la compañía ofrece servicios cloud propios. / Nunsys Group

Por qué elegir a Nunsys como socio tecnológico

¿Qué beneficios aporta trabajar con Nunsys Group?

Capacidad certificada: designaciones avanzadas de Microsoft que avalan experiencia técnica. Enfoque B2B 360º: desde infraestructuras cloud hasta automatización y seguridad con todo tipo de empresas y administraciones públicas. Casos probados: ahorro de costes, mejora de SLAs y rapidez en la toma de decisiones.

¿A qué sectores se dirigen sus soluciones?

Nunsys Group trabaja con todo tipo de empresas —desde pymes hasta multinacionales— y con administraciones públicas en ámbitos como la industria, el sector inmobiliario, el turismo, la sanidad, la educación o la energía.

En definitiva, trabajar con Nunsys Group aporta mayor agilidad, reducción de costes, entornos cloud seguros, cumplimiento de SLAs y el acompañamiento de un partner tecnológico cercano con alcance internacional.