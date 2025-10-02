El PP se mantiene en la presidencia de la Comunidad de Teruel pese a la crítica de PSOE y Teruel Existe

La polémica en el seno de la comarca Comunidad de Teruel sigue abierta. Las discrepancias entre el PP y Teruel Existe, que deberían haber alternado en la presidencia hace meses en favor de la España Vaciada, saltó al pleno comarcal al comienzo de la semana. El PSOE reclamó «más respeto a la institución» a las dos formaciones que forman el Gobierno comarcal y pidió que el conflicto entre los dos partidos se aclarase. Los socialistas denunciaron «el nerviosismo» en el seno del Gobierno.

Al ser preguntado por esta cuestión durante el pleno, el presidente comarcal, el popular José Herrero, aseveró que «no había firmado nada», en referencia al acuerdo para la legislatura que sí rubricaron Joaquín Juste (presidente del PP de Teruel) y Tomás Guitarte (líder de Teruel Existe). Por contra, Jesús Villamón, vicepresidente comarcal de Teruel Existe, mostró el acuerdo en el que se pudo ver la alternancia firmada.

«El vicepresidente dijo que mientras el presidente no presente su renuncia o dimita, ellos no pueden hacer nada y están atados», recordó David Ibáñez, portavoz del PSOE, destacando que revela una situación de «como mínimo desconfianza» entre los dos socios y confirma «el incumplimiento por parte del PP del pacto que sostiene al actual gobierno».

Los socialistas consideraron que las declaraciones de Herrero «desautorizan» a Juste, líder del PP en la provincia y presidente de la DPT. «Da la sensación de que se pelean por la presidencia como niños pequeños, que la quieren como un tesoro y que ambos partidos están estirando cada uno para un lado para hacerse con ella», cerró Ibáñez.

El presidente de la Comarca de Teruel, José Herrero, respondió a las acusaciones del Partido Socialista señalando que "las faltas de respeto a los ciudadanos la está teniendo el PSOE, ya que los ciudadanos hablaron en las urnas queriendo la presidencia al Partido Popular". "Me llama la atención que esta haya sido la única aparición del Partido Socialista en los dos años de legislatura", censuró Herrero.

El Partido Popular pidió en un comunicado que las instituciones "se utilicen para trabajar por los ciudadanos y no merecen que sean utilizadas como un escenario de confrontación". "El equipo de Gobierno lleva trabajando desde que empezó la legislatura con responsabilidad, por y para los habitantes de la Comarca de Teruel", insistieron los conservadores en su escrito, en el que acusaron al PSOE de «trasladar un clima de inestabilidad» a la gestión de la comarca Comunidad de Teruel.