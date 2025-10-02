Estos son los coches que pueden encontrarse en Ágreda Global Cars, la gran apuesta que va a revolucionar el sector del automóvil

El Grupo Ágreda, referente del sector de la movilidad en Aragón y España, ha inaugurado esta tarde el nuevo concesionario del Grupo Ágreda, en un acto que ha reunido a más de 150 invitados entre los que han destacado los profesionales del sector del automóvil, quienes han podido conocer de primera mano las modernas instalaciones y la innovadora propuesta de este nuevo espacio, que nace como respuesta a un mundo en el que la movilidad evoluciona a gran velocidad y que supone el desembarco en la ciudad de dos gigantes asiáticos: Dongfeng y Xpeng

Durante el acto, Juan José Calvo, presidente del Grupo Ágreda, ha subrayado que “la excelencia y el compromiso con los clientes siguen siendo el motor de cada proyecto del Grupo”. Por su parte, Pachi Fanlo, responsable del proyecto, ha explicado que Ágreda Global Cars surge con un objetivo claro: “ofrecer, en un solo lugar, la mejor selección de vehículos de nueva generación, adaptados a las necesidades de cada conductor y con la garantía en la postventa que siempre ha caracterizado a la compañía”.

Javier Vera, director de la nueva concesión, ha sido en encargado de presentar la oferta inicial de marcas, llamadas a marcar tendencia en el mercado. Entre ellas destacan Dongfeng, un fabricante de referencia internacional que ahora comercializa sus propios vehículos, Xpeng, la vanguardia en diseño y tecnología premium, pensada para quienes buscan una experiencia de conducción sofisticada y moderna, SWM, que combina el diseño italiano con la tecnología asiática, y Farizon, orientada al mundo industrial y profesional. Estas primeras incorporaciones constituyen el punto de partida de un catálogo que seguirá ampliándose con nuevas marcas y modelos, siempre con la premisa de dar respuesta a la creciente diversidad de opciones que exige el mercado actual.

Ágreda Global Cars se convierte así en una apuesta decidida por la innovación y la calidad, conjugando la tradición de un grupo con casi cien años de historia con la visión de futuro que exige el presente. Un nuevo concesionario que abre sus puertas con la promesa de ofrecer más opciones que nunca, manteniendo intacta la excelencia que define al Grupo Ágreda.