Sorpasso en el pueblo más rico de Aragón: Cuarte de Huerva pierde el primer puesto

El área metropolitana de Zaragoza sigue acaparando las posiciones de cabeza en la clasificación de los municipios con mayor renta media por persona. Lejos de redistribuirse, la riqueza se concentra en las tres capitales de provincia y un puñado de localidades que actúan como islas de prosperidad en un mapa autonómico aún marcado por los desequilibrios territoriales estructurales. Al margen de las tendencias de fondo en el reparto de la riqueza, el último listado de la Agencia Tributaria revela una gran novedad en el primer puesto, el de la localidad más rica de la comunidad autónoma.

La presencia de núcleos residenciales de alta calidad, polígonos industriales en apogeo y una población activa con alto poder adquisitivo explica estos resultados de la clasificación por municipios que arroja los datos de Hacienda correspondientes al ejercicio fiscal de 2023.

El cambio de líder llega tras ocho años consecutivos en los que Cuarte de Huerva ha encabezado el ránking, desde que 2017 se lo arrebató a Andorra, que vive un claro declive socioeconómico debido al desmantelamiento de la industria del carbón. El primer puesto lo ocupa ahora Villanueva de Gállego, situada anteriormente en la segunda plaza, según los últimos datos de la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio fiscal de 2023.

No hay ninguno motivo aparente que explique el sorpasso. Las dinámicas económicas y demográficas son pujantes en ambas localidades de la comarca Central de Aragón. Lo que reflejan las estadísticas es que Villanueva de Gállego, destino de grandes inversiones en centros de datos de compañías como Amazon, ha experimentado un incremento inusitado de su renta medida bruta, con una subida anual del 14,1% -de 33.048 a 37.697 euros por habitante-, muy por encima del crecimiento del 3% que se registra a nivel autonómico y estatal.

Los contribuyentes de este municipio, de 4.814 habitantes, tienen unos ingresos promedios que superan en unos 6.300 euros los que tiene la media de los aragoneses (30.105) y españoles (31.333). Villanueva escala así del puesto 265 al 134 en el ránking nacional.

Cambio en la posición de bronce: el gran ascenso de Sobradiel

En la segunda posición le sigue de cerca Cuarte de Huerva, con 15.112 habitantes y una renta media de 36.464 euros (un 2.9% más). También hay un cambio relevante en la posición de bronce, donde ahora se coloca Sobradiel (Ribera Alta del Ebro), con 1.127 vecinos, que dispara los ingresos por habitante un 21,4% -de 28.306 a 34.386 euros-y completa un podio que demuestra que la renta alta no es cuestión de tamaño, sino de localización estratégica y modelo económico especializado.

La Muela (cuarto puesto), Cadrete (séptimo), María de Huerca (octavo) y Utebo (noveno) confirman la pujanza de la corona metropolitana zaragozana, que se consolida como un imán para la población y la actividad económica. Fuera de la órbita más próxima a Zaragoza, destaca Leciñena (Los Monegros), situada en la sexta plaza.

Llama poderosamente la atención que Zaragoza capital, con 686.986 habitantes y la mayor actividad económica de la comunidad, caiga del tercer al quinto puesto en la tabla autonómica. Este dato, que podría resultar contradictorio, refleja en realidad la profunda heterogeneidad social y económica de una gran ciudad, donde conviven barrios de alto nivel adquisitivo con otros de rentas más modestas, lo que promedia su posición global. No obstante, su puesto 396 a nivel nacional indica que, en el contexto español, se mantiene en una posición media-alta, aunque lejos de los grandes núcleos urbanos más ricos del país.

La ciudad de Huesca, con 30.912 euros (un 2,4% más), cierra el top 10 de Aragón y es la única población fuera de la provincia de Zaragoza que figura entre las diez primeras. La capital de Teruel, por su parte, se sitúa en el duodécimo puesto (30.561, +3%), un peldaño por debajo de otra localidad turolense, Andorra (30.668, +2,4%), que hasta el 2016 solía liderar el ránking autonómico de renta, pero la desaparición de la industria del carbón le ha pasado factura.

Fuera del top ten, figuran Figueruelas (13), ligada a la potente industria del automóvil, o Jaca (16), con su estratégico turismo de nieve y cultura.

Los municipios con menos renta

En el otro extremo de la tabla, la realidad es mucho más cruda. El farolillo rojo de la renta también cambia de nombre. Ricla (Valdejalón) es el municipio de más de 1.000 habitantes con menos ingresos por contribuyente, con 20.149 euros, pese a crecer esta cifra un 6,7%. En 2022, era Fabara (Bajo Aragón Caspe) la que ocupa el último puesto, y en 2021, Illueca (Arancda), aunque ambas siguen en las posiciones de cola de clasificación junto a localidades como Alfamén, Brea de Aragón, Ariza, Nonaspe o Maella, todas ellas con un perfil similar, con economías más agrícolas o sector industrial en retroceso, además de marcado envejecimiento poblacional.