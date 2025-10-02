Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”

Villanueva de Gállego ha amanecido este jueves con una noticia inesperada publicada por este diario, que ha sido muy comentada entre los vecinos. El municipio se ha convertido en el más rico de Aragón, puesto del que desbanca a Cuarte de Huerva, según la última estadística de la Agencia Tributaria en base a las declaraciones de la renta de 2023. En la localidad, de 4.900 habitantes, no acaba de creérselo y nadie encuentra una explicación lógica al fenómeno.

“Alguno habrá cobrado un pastón y nos ha subido la media a todos. Yo no he sido, desde luego”, bromea el alcalde, Gerardo Lope Aranda, entre incrédulo y guasón. "Aquí seguimos igual, viviendo bien, pero sin grandes cambios”, apunta. El regidor admite que no esperaba el sorpasso y que desconoce qué factores concretos han disparado la renta media declarada en el municipio, que se ha disparado un 14,1% en un solo año, de 33.048 a 37.697 euros por habitante, muy por encima del crecimiento del 3% que se registra a nivel autonómico y estatal.

No cabe duda de que Villanueva es municipio próspero y epicentro de grandes inversiones empresariales, sobre todo por el desembarco de Amazon Web Services (AWS) hace tres años con un centro de datos que ahora se está ampliando. “Aquí hay mucha gente que ha venido por las obras de Amazon, pero eso no explica esto”, sostiene. Y entre risas lanza una ironía: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”.

Un municipio con gran proyección

Villanueva no llega a los 5.000 habitantes, pero en los últimos años se ha consolidado como uno de los enclaves más dinámicos del entorno metropolitano de Zaragoza. El suelo industrial disponible -más de 2.000.000 de metros cuadrados, según el alcalde- y la presencia de la Universidad San Jorge, que cuenta con más estudiantes y profesores que vecinos tiene el municipio, lo sitúan en una posición privilegiada.

La presencia de núcleos residenciales de alta calidad, polígonos industriales en apogeo y una población activa con alto poder adquisitivo son factores determinantes en la clasificación de los munipicios por nivel de renta. En este caso, la localidad cuenta con una urbanización de lujo, Torres de Villanueva, donde viven familias con alto poder adquisitivo. Sin embargo, no hay constancia de que este perfil de residente se haya multiplicado de golpe o de que una gran fortuna se haya asentado en el municipio.

Al alcalde le incomoda tanto como le divierte el nuevo título. “No sé si es bueno o malo ser el más rico. Por un lado, bien, porque siempre es bueno que haya más perras. Pero, por otro, tampoco creo que la vida aquí haya cambiado por esa cifra. Vamos a seguir igual”, explica.

En cualquier caso, reivindica el valor de su municipio más allá de la estadística. “Villanueva es el mejor pueblo de España. A diez minutos de Zaragoza, con calidad de vida, con universidad, con suelo para crecer y un ambiente tranquilo. Aquí se vive muy bien”, defiende.