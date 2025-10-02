Stellantis Figueruelas dejará de producir casi 10.000 coches con el parón de octubre

La planta automovilística de Stellantis en Figueruelas afronta este octubre un nuevo punto de inflexión en su proceso de transformación hacia la electrificación. El parón técnico previsto para la segunda semana del mes, coincidiendo con las fiestas del Pilar de Zaragoza, será más largo de lo inicialmente anunciado y dejará en el camino cerca de 10.000 vehículos que dejarán de fabricarse.

Esta pausa en la actividad de la factoría aragonesa va a ser aprovechado para iniciar las obras de instalación de la plataforma STLA Small, la nueva arquitectura creada por el grupo automovilístico para avanzar en la producción de vehículos eléctricos. El nuevo sistema será instalado en una de las dos líneas de montaje, lo que implica cambios organizativos de calado para adaptar la capacidad de producción durante tiempo que duren los trabajos.

El regreso a la actividad regular, fijado en un primer momento para el 13 de octubre en el turno de noche, se retrasa dos días. No será hasta el 15 de octubre a las 6.00 horas, con el arranque del turno de mañana, cuando la factoría retome el pulso productivo habitual. El ajuste responde a causas organizativas ligadas a la gestión de la producción, según explican fuentes del comité de empresa de la factoría zaragozana.

Este cambio implica la cancelación de los turnos regulares de la noche del 13 y 14 de octubre, así como los de mañana y tarde del día 14. De esta manera, los días de paro productivo se prolonga de cinco a seis hábiles. Aun así, desde la dirección de la planta puntualizan que durante ese tiempo se mantendrá cierta actividad en áreas específicas, con el objetivo de validar instalaciones y garantizar que el flujo de vehículos queda plenamente restablecido para el 15 de octubre.

Un ritmo de 1.300 coches diarios tras el parón

La fábrica está produciendo actualmente unos 1.400 coches al día en dos líneas de montaje que funcionan en turnos de mañana y tarde. Una vez concluya la parada técnica, el esquema cambiará. Se mantendrá una única línea de montaje, pero recuperando el turno de noche, lo que permitirá mantener tres equipos operativos. Aun así, la cadencia de producción se reducirá ligeramente, hasta quedarse en torno a los 1.300 vehículos diarios.

En una planta que habitualmente no se detiene y que trabaja con márgenes ajustados, la diferencia entre un ritmo u otro se traduce en miles de coches al mes. De ahí que el impacto del parón se estima en casi 10.000 unidades no fabricadas en los seis días hábiles en que se suspende la actividad.

Oleada de paros en Europa: Vigo se suma

El parón de Figueruelas no es un hecho aislado. Hace dos semanas Stellantis inició una oleada de suspensiones en varias de sus plantas europeas, motivadas por la baja demanda y la necesidad de evitar acumulación de estoc, aunque en el caso de Zaragoza las razones tienen más que ver con las obras para la transformación de una de sus líneas de montaje. Aunque inicialmente la factoría gallega de Vigo había logrado esquivar las paradas, finalmente tambíén parará entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre.

Las cifras varían entre plantas. En Figueruelas el paro alcanza las siete jornadas, en Villaverde (Madrid) se eleva a 14 y en Vigo la afectación será más contenida, aunque rompe con la tónica de estabilidad que se mantenía en Galicia hasta ahora.

La electrificación, reto y oportunidad

En el caso aragonés, las obras que obligan a esta parada forman parte del ambicioso plan de Stellantis para electrificar Figueruelas, uno de los grandes polos industriales del automóvil en España junto con Vigo y Madrid. El centro zaragozano produce actualmente tres modelos para el grupo (el Opel Corsa, el Peugeot 208 y el Lancia Ypsilon).

La electrificación de Figueruelas es estratégica ya que refuerza la posición de la planta en el nuevo mapa industrial europeo y la posición de Aragón como enclave automovilístico.