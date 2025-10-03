Azcón anuncia un aumento del 8% en Sanidad en los presupuestos de 2026

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado un nuevo incremento presupuestario en el proyecto de presupuestos de 2026, pendiente de los apoyos de Vox para aprobarse, que dejará un 8% más en el Departamento de Sanidad. Así lo ha concretado el presidente de Aragón ante la pregunta del portavoz de Chunta Aragonesista, José Luis Soro, que le ha cuestionado por qué líneas rojas de Vox aceptará para poder dar luz verde a las nuevas cuentas.

Así, el líder del Ejecutivo aragonés ha seguido desgranando ese proyecto presupuestario que deberá aprobar de la mano de la ultraderecha de Vox, y que está pendiente de sus votos. El anuncio del incremento del 8% en el área sanitaria se suma al incremento del 9% que anunció Azcón, durante el debate del estado de la comunidad, para el Departamento de Educación.

No en vano, el área sanitaria concentró buena parte de los anuncios del debate de política general en Aragón, con la promesa de la construcción de un nuevo hospital Royo Villanova, un nuevo centro de salud en Arcosur, y las ampliaciones de varios centros de salud en distintas partes del territorio, y el impulso definitivo a los hospitales de Teruel y Alcañiz.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, en su pregunta parlamentaria al presidente Azcón. / RUBÉN RUIZ

El portavoz de Chunta Aragonesista le preguntaba al presidente aragonés en la sesión plenaria de este viernes si "se va a negar a acoger a menores migrantes, como pide Vox", para acercar la aprobación de los presupuestos, ya que ha considerado que "para taponar la sangría de votos, el PP se está mimetizando con Vox en la política de inmigración después de una declaración de Murcia que es un cóctel con grandes dosis de racismo y xenofobia". Así, le ha preguntado qué políticas de Vox aceptarán para poder aprobar las cuentas de 2026.

El presidente aragonés ha asegurado que, por ahora, "desconocen" lo que pide Vox para aprobar los presupuestos de 2026. "La realidad es que no hay presupeustos en 2025. Ya veremos cuáles son sus condiciones para 2026, pero las que pusieron en 2025 han conseguido que no se apruebe un presupuesto", ha reconocido Azcón, que ha recalcado que "la política de inmigración del PP la decide el PP, la posición sobre el Pacto Verde, la decide el PP. Y el problema es que, en su partido, lo que pasa es que la política de CHA la decide el PSOE".

"Si lo que le preocupa es el presupuesto de Aragón, le preocuparía cuánto va a subir el presupuesto de sanidad. En el debate anuncié un 9% más en Educación. La previsión de 2026 para Sanidad es el que incremento sea del 8%, un incremento histórico, pero usted viene a hacer aquí política de esa pinza, junto a la pinza del PSOE y de Vox, en la que solo buscan la política de su interés, no la que interesa a los aragoneses", ha zanjado Azcón.

Desde el Gobierno de Aragón han señalado que estos incrementos se suman a los ya materializados en los presupuestos vigentes. En las cuentas de 2024, los fondos propios para las consejerías de Educación, Sanidad y Bienestar Social crecieron, respectivamente, un 10,77%, un 10,39% y un 12,06%.