Azcón se defiende tras sus polémicos aplausos y dice que Feijóo habló en Murcia del trasvase del Tajo, no del Ebro

El debate sobre el trasvase del Ebro ha vuelto a las Cortes de Aragón después de que el presidente aragonés aplaudiera el pasado domingo las palabras del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, hablando de que "hay que llevar el agua de donde sobra a donde falta". Jorge Azcón se ha defendido de todas las críticas de los grupos de la oposición y ha asegurado el líder del PP "no se refería al trasvase del Enro, sino al de Tajo-Segura", y ha recalcado su oposición al trasvase del Ebro desde el PP aragonés.

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha criticado que Azcón aplaudiera "a rabiar" a Feijóo cuando este defendió llevar agua a Murcia "de donde sobra", al entender que esa premisa es sinónimo de trasvase del Ebro. Sabés ha considerado que esos aplausos "avergonzaron" a la sociedad aragonesa

"El único aragonés que entendió otra cosa es usted", le ha dicho a Azcón antes de recordar la gran movilización ciudadana que provocó el Plan Hidrológico Nacional de José María Aznar que incluía el trasvase, que fue derogado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El presidente del Gobierno de Aragón se ha defendido precisando que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, no se refería al Ebro, sino al trasvase Tajo-Segura cuando el pasado domingo avaló en Murcia llevar agua "de donde sobra", y siempre que sobre y una vez estén cubiertas las necesidades de Castilla-La Mancha. Y ha recordado que ese trasvase "existe desde 1970".

El portavoz del PSOE en las Cortes, Fernando Sabés, pregunta al presidente Azcón. / RUBEN RUIZ

Azcón ha aprovechado la pregunta del PSOE para denunciar los acuerdos de los socialistas con los independentistas y ha asegurado que "si un partido como Junts pidiera un trasvase, el PSOE entonces aplaudiría con las dos manos". Y ha denunciado que el PSOE "ha instaurado el cambio de opinión para hablar de mentiras", como en cuestiones "como los indultos, la amnistía, la condonación de la deuda o no acoger a menores migrantes". Y hablando de aplausos, ha criticado el silencio de la bancada socialista cuando el presidente aragonés anunció el premio Gabriel Cisneros a título póstumo a Javier Lambán. "Han sido noticia nacional por no aplaudir al presidente Lambán. Han perdido la dignidad personal y política", ha considerado Azcón.