CATL mueve ficha para el 'desembarco chino' en Stellantis: 20 personas alojadas ya en Zaragoza y 40 expedientes en trámite en el ministerio

El desembarco de trabajadores chinos de la multinacional CATL en la planta de Stellantis en Figueruelas es inminente. De hecho, fuentes próximas al proyecto aseguran que los primeros 20 empleados de la compañía ya están en Zaragoza preparando la llegada del primer contingente, que será de unas 200 personas, durante este mes de octubre. Una avanzadilla que, además, ya se ha empezado a gestionar por fin en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde ya ha entrado documentación para autorizar la estancia en Aragón de los primeros 40 trabajadores. Los expedientes ya se encuentran en trámite.

Se trata, en todos estos casos, de personal de alta cualificación o titulación superior, sobre todo ingenieros y altos cargos, a los que tendrá que dar el visto bueno a lo largo de la próxima semana, si no llega este viernes ya, para dar el empujón definitivo a su llegada a la planta de Figueruelas. Mientras, sigue sin cerrarse el principal problema a resolver que son los alojamientos, principalmente en los municipios de Figueruelas y Pedrola, donde ya ha habido contactos para instalar en ellos los primeros, de carácter temporal, con empresas especializadas en el montaje de construcciones modulares y efímeras. A la vez se está lanzando la contratación de nuevas obras en las instalaciones de Stellantis. La próxima, la cimentación de los primeros edificios de la futura gigafactoría de baterías.

Todos los movimientos previstos por fin empiezan a producirse y, además, en muchas direcciones. La primera, la tramitación en el Ministerio de Migraciones, a través, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, de la Unidad de Grandes Empresas para agilizar los visados. Después de varias semanas de espera, según ha podido saber este diario, por fin entraron "a finales de la semana pasada" la documentación de los primeros 40 trabajadores chinos, todos ellos de la máxima cualificación y titulación, y acorde a la que se le requería desde el Gobierno de España para no dilatar la autorización. No se prevé que haya que esperar muchos más días para darles el visto bueno, mientras la multinacional y Stellantis empiezan a cerrar algunas de las contrataciones que siguen negociando.

Otro de los impulsos que recibirá el proyecto de la gigafactoría en los próximos días es la licitación de nuevas obras. Los trabajos de movimiento de tierras y explanación del terreno que ocuparán las instalaciones de CATL en la planta de Figueruelas, en las que va a gastar entre 4 y 5 millones de euros, están prácticamente finalizados. La empresa aragonesa MLN ha ejecutado las obras a toda velocidad y ahora se espera que se lance el siguiente contrato de obras, relativo a la cimentación, algo que se producirá, probablemente, a lo largo de este mes de octubre.

Ahora ya es visible estos días cómo se están realizando las tareas de marcaje sobre el terreno del espacio que van a ocupar los edificios que se levantarán dentro de la planta de Stellantis en Figueruelas. Los responsables de CATL ya se están poniendo en contacto con algunas de las empresas más importantes que podrían ocuparse del montaje de las instalaciones eléctricas y de infraestructuras, sobre todo para pedirles presupuesto de los trabajos que se pretenden realizar. Así mismo, están contactando con proveedores que puedan suministrar el material necesario.

De momento, en la factoría automovilística de Figueruelas se han habilitado alrededor de "mil metros cuadrados de oficinas" para alojar un equipo de ingenieros y responsables de las obras de construcción con el fin de que puedan trabajar de forma coordinada. En este espacio se realizan labores conjuntas entre Stellantis y CATL, sobre todo ahora que ya se ha constituido oficialmente, tal y como adelantó este diario, la 'joint venture' que llevarán a cabo este proyecto estratégico en Aragón. Se trata de un espacio habilitado dentro de las propias instalaciones de la multinacional del automóvil, pero está previsto que más adelante se construyan las oficinas definitivas, uno de los primeros edificios que se ejecutarán en la explanada junto a la factoría.

CATL está combinando fases en las que parece que todo se ralentiza con otros días en los que se imprime la máxima velocidad a los trámites y contrataciones. De momento, sigue su plan inicial de que el primer contingente, desde octubre a final de año, sea de unos 200 trabajadores chinos para dar un empuje decisivo a la gigafactoría. No obstante, el objetivo es coger velocidad de crucero paulatinamente e ir aumentando el personal hasta alcanzar los cerca de 2.000 empleados que tiene previsto traer a Figueruelas para la construcción de la gigafactoría.

De momento, en las próximas dos semanas, empezarán a llegar muchos más que esos primeros 20 empleados, que se alojan en estos momentos en Zaragoza. Concretamente en los apartamentos en alquiler ubicados en las torres de viviendas contiguas al centro comercial Aragonia, en el distrito Universidad. Se trata de alojamientos que ya tendrían apalabrados desde hace casi dos años, según las fuentes consultadas, y que están en el mercado a un precio mínimo de 750 euros al mes.

Mientras, desde Figueruelas, el ayuntamiento asegura estar a la espera de noticias por parte de CATL o Stellantis, igual que Pedrola. Pero ambas compañías han contactado ya con empresas dedicadas a la instalación de alojamientos modulares y, de hecho, algunas de ellas ya han enviado un presupuesto del coste aproximado que tendría la propuesta que pretenden poner en marcha, si bien esta no ha trascendido. Estas empresas dicen estar a la espera de una respuesta sobre las ofertas realizadas. Esa tarea parece estancada, pese a la urgencia que había antes del verano. Algo similar ha ocurrido con el Gobierno de Aragón, al que se le pidió ayuda y este envió una propuesta que se esperaba definir en septiembre y que sigue varada a la espera de algún movimiento desde China.

Un cliente "muy complicado"

Un aspecto que destacan todas las empresas que han contactado con representantes de CATL en Aragón, con las que ha hablado este diario, es que se trata de "un cliente muy complicado". No porque sus exigencias sean inasumibles o porque las condiciones que se pretenden compliquen el presupuesto o los plazos de ejecución, sino porque "un día se acercan a pedir una estimación de costes y presupuesto, pero luego les envíamos la propuesta y están mucho tiempo sin responder".

Así es más complicado para ellas planificar la ejecución de unos trabajos que aparentemente requieren de mucha urgencia pero nunca saben si finalmente contratarán con ellos o lo han descartado. Nadie se siente fuera del proyecto pero tampoco dentro, todas están en un paréntesis indefinido que no saben si está a punto de acabarse y llegará de nuevo la premura o se dilatará mucho más tiempo. "Estamos todos igual, a la espera", declaran algunas de estas firmas que ha tanteado CATL junto a Stellantis.