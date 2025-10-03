El Huerva bajo la lupa: la CHE anuncia un estudio "serio y riguroso" para prevenir nuevas inundaciones

La cuenca del Huerva será sometida a un estudio "serio y riguroso" para buscar unas soluciones que no serán sencillas. Así lo ha manifestado este viernes el jefe de la oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Miguel García Vera, tras haber escuchado las críticas y peticiones tras las últimas inundaciones.

El modelo de este estudio será el realizado tras las inundaciones en el llamado barranco de la Muerte de Zaragoza. Desde la CHE asumen que los fenómenos extremos van a ser más frecuentes en los próximos años y que eso obliga a asumir que las poblaciones "son vulnerables". Por eso apuestan por la detección temprana y la prudencia. "Tenemos que prepararnos ante los riesgos y seguir mejorando nuestros sistemas de autoprotección y coordinación entre las administraciones", ha indicado.

En concreto, ante las críticas de la alcaldía de Cuarte de Huerva señalando que la puesta en marcha de la A23 ha sido la culpable de los cambios en la hidrología de los barrancos, desde la CHE piden "prudencia". Para García Vera es necesario "un análisis profundo" asumiendo que las soluciones no se pueden "tomar en un día".

El responsable de la CHE ha realizado estas consideraciones en la presentación del balance del año hidrológico de la institución. En este sentido también han destacado los episodios tormentosos de finales de octubre del pasado año "que tan desgraciados efectos tuvo en la cuenca hidrográfica vecina", del Júcar. En la cuenca del Ebro afectó a las cabeceras del río Piedra y Mesa y también a la del Guadalope, si bien se produjeron sólo daños materiales. Estas situaciones se fueron repitiendo. Además ha destacado las lluvias torrenciales del mes de junio en Navarra y en la cuenca del Aguasvivas.

En estos momentos se está aplicando el programa de medidas del plan vigente, aprobado en 2023, y del que se llevaba ejecutado, en diciembre de 2024, el 27,5% de la inversión prevista en el horizonte 2022-2027. En esta inversión es de destacar el papel que están jugando los fondos PERTE de la Unión Europea, que están impulsando las inversiones de digitalización de los sistemas de suministro de agua, las modernizaciones de regadío y las restauraciones fluviales, entre otros tipos de actuaciones.

La revisión de los planes vigentes continúa dando pasos firmes. El Plan Hidrológico ha realizado la consulta pública de sus “Documentos iniciales”; el Plan de Gestión del riesgo de Inundación (PGRI) ha sometido a información pública los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, y el Plan Especial de Sequías (PES) se está actualizando con las incorporaciones propuestas por la declaración ambiental estratégica.