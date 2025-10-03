¿Más compras en festivos?: Aragón abre la puerta a elevar de 10 a 16 los días de apertura de grandes superficies

El Gobierno de Aragón ha dado un paso firme hacia la liberalización de los horarios comerciales de las grandes superficies, un debate reabierto en los últimos meses por el Ejecutivo del PP tras años en segundo plano. La presión de buena parte de las patronales del sector, que han intensificado la demanda de ampliar el calendario de domingos y festivos de apertura, ha vuelto a situar la cuestión en el centro de la agenda.

El último impulso ha llegado del Observatorio Aragonés del Consumo, que se ha alineado con las tesis que defiende el Ejecutivo autonómico. Este órgano consultivo ha aprobado por amplia mayoría una propuesta para elevar de 10 a 16 los días de apertura autorizados en domingos y festivos para los establecimientos de más de 300 metros cuadrados. Las tiendas por debajo de esta superficie tienen plena libertad para determinar los días que abren y sus horarios.

Este pronunciamiento marca un punto de inflexión y supone un espaldarazo a la posición que defiende la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte, que apuesta por avanzar en la flexibilidad horaria para las grandes superficies. "El objetivo del Gobierno de Aragón siempre ha sido buscar consensos. Es histórico para un sector, con intereses tan contrapuestos, sentarse en una mesa para ponerse de acuerdo", aseguró en declaraciones a este diario.

"Estamos muy satisfechos con el desarrollo del observatorio, donde todo el mundo se ha sentado con espíritu constructivo. Ahora nos toca tomar nota y seguir trabajando en una solución para todos", destacó Herrarte. "El de hoy simplemente es el primer paso", agregó.

Cuatro escenarios en la votación

Cuatro eran los escenarios sobre la mesa del observatorio en la reunión de este jueves: mantener el régimen actual, aumentar progresivamente los festivos y domingos de apertura hasta 16 días, implantar esa cifra de forma inmediata o aprobar una liberalización total. La opción ganadora fue la segunda, que recibió 15 votos a favor —el 75% de los integrantes del observatorio— frente a los cuatro que optaron por mantener el modelo actual. El único representante ausente fue CEOS-Cepyme Huesca.

La alternativa ganadora contó con el apoyo de los representantes de grandes almacenes, cadenas de distribución, centros comerciales y asociaciones como Asedas-Asupar (supermercados), Arca (federación de asociaciones de comercio de Aragón), Apresco (centros comerciales) o Zaragoza Esencial. También se sumaron los dos expertos que forman parte del observatorio, la Cámara de Comercio y Cepyme Zaragoza.

Los cuatro votos a favor de no cambiar el régimen actual correspondieron a los representantes de Ecos (Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia), el Centro Comercial Abierto de Teruel y los sindicatos CCOO y UGT. Las asociaciones de consumidores no están representadas en este órgano, en el que sí está presente el Gobierno de Aragón también pero sin derecho a voto.

La flexibilización de horarios cuenta también con el respaldo de un reciente informe elaborado por la Cámara de Comercio de Zaragoza a través de la Fundación Basilio Paraíso. El estudio, presentado el pasado miércoles, concluye que una mayor liberalización tendría un efecto “positivo” en ventas y empleo, hasta el punto de sumar 230 millones de euros en facturación y más de 1.000 empleos a tiempo completo, sin que ello suponga —según el análisis— un perjuicio para el pequeño comercio.

A pesar del consenso en el seno del observatorio, este asunto despierta una gran controversia en el sector. Mientras las grandes superficies abrazan su reivindicación, sindicatos y pequeños comerciantes denuncian que la medida dificultará la conciliación laboral y afectará a su supervivencia. Ecos Zaragoza y la mayoría de sindicatos mantienen un rechazo frontal.

El camino, en cualquier caso, no será sencillo. Para aumentar el número de domingos y festivos de apertura es necesario modificar la Ley Aragonesa de Comercio, que fija en diez el máximo permitido. Esto obligará a un debate parlamentario en las Cortes, donde el Ejecutivo popular no cuenta, por ahora, con apoyos suficientes. PSOE, CHA, Podemos, Teruel Existe y Vox han mostrado su oposición en mayor o menor medida, lo que anticipa un proceso complejo. A pesar de ello, desde el Ejecutivo autonómico confían de dar pasos en favor de la liberalización de las reglas del gran comercio.