El Ebro despide un año hidrológico con un 18% más de precipitaciones

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha puesto fin, con fecha 30 de septiembre, al año hidrológico 2024-2025, marcado por una sucesión continúa de danas que han provocado crecidas y situaciones delicadas en varias zonas de la cuenca, pero también por una buena disponibilidad del recurso, que ha permitido un desarrollo satisfactorio de la actividad económica.

Así lo han asegurado la jefa del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH Ebro), Esther Ruiz Durán, destacando la "normalidad" en cuanto a la atención a las demandas de agua, gracias a la existencia de volúmenes de reserva en los embalses superiores a la media. Solamente la cuenca del Siurana, en Cataluña, ha continuado en una situación de escasez de las reservas en la cuenca, que continúa en situación de emergencias desde hace ya 35 meses debido a la falta de lluvia, una situación que ha obligado a la CHE a redactar un proyecto de bombeo de aguas del Ebro al embalse de Guiamets financiado por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco).

Entre las preocupaciones del organismo, que encara con buenas reservas el nuevo ejercicio. Sobre todo porque la precipitación promedio del año hidrológico ha sido 665 mm o l/m², un 18% más respecto de la media de los últimos veinte años. Espacialmente, la margen izquierda del Ebro ha registrado cantidades de precipitación anual superiores a la media, con un superávit medio del 16%. En la margen derecha del Ebro, las precipitaciones también se han situado sobre el promedio, presentando un superávit general de al menos el 20%.

Por otro lado, Ruiz Durán ha mostrado su preocupación por el comportamiento de las masa níveas. El balance general de la temporada de nieve ha sido "negativo" como consecuencia de las escasas nevadas registradas durante toda la campaña, siendo continua la carencia de nieve a excepción de dos cortos periodos de tiempo: finales de marzo y mediados de abril. El deshielo fue escaso, aunque no concluyó de forma excesivamente prematura.

Por otro lado, la CHE celebra haber demostrado en estos meses su importancia del sistema hidroeléctrico para el sistema eléctrico nacional. Así, han destacado los técnicos, el apagón producido del pasado 28 de abril fue un suceso inédito en la realidad eléctrica española para cuya recuperación fue clave la puesta en funcionamiento inmediata de las centrales hidroeléctricas estratégicas, muchas de ellas de la cuenca del Ebro, que son las que disponen de esta flexibilidad.

Nuevo año hidrológico

Respecto al año hidrológico que comienza, la responsable del SAIH Ebro ha explicado que es "muy importante" puesto que el 6 de marzo del año próximo se va a cumplir el centenario de la CHE y están previstos varios eventos que conmemorarán la creación de este organismo, pionero en el mundo en la gestión integral del agua desde la aplicación del principio de unidad de cuenca.

En este nuevo año hidrológico 2025-2026 se sentarán las bases para elaborar el nuevo plan hidrológico que se aprobará, previsiblemente, a finales de 2027, y sobre el que pivotarán la planificación y la gestión, los dos ejes necesarios para una adecuada gobernanza del agua.

"Un año que entra en el que se pondrá a prueba una vez más el compromiso de las gentes de la cuenca del Ebro para aprovechar el potencial económico, social, recreativo, patrimonial y cultural del agua manteniendo la función ambiental del agua y de sus ecosistemas asociados", ha concluido.