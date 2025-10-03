Las familias afectadas por los presuntos abusos en una escuela infantil de Zaragoza se unen: "Mi hija empezó a tener miedo de los hombres a los que no conocía"

Proteger a sus hijos y buscar justicia. Son dos de los objetivos que han llevado a las madres y padres afectados por los presuntos abusos sexuales de un trabajador de la escuela infantil Waldorf Munay de Zaragoza a menores de este centro a formar la Plataforma Afectados Munay. Por ahora, se han unido a ella 13 familias, que en su página web subrayan: "No estamos sol@s. Queremos dar voz a las familias, compartir información veraz y ofrecer un espacio de apoyo mutuo”.

La creación de esta plataforma llega después de que el pasado septiembre saliera a la luz un caso de presuntos abusos sexuales en la escuela infantil privada. Dos familias denunciaron a un trabajador del centro por posibles “tocamientos” a menores. El 5 de septiembre, la Policía Nacional lo detuvo y la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) puso en marcha una investigación. Tras prestar declaración, el investigado fue puesto en libertad provisional.

Entonces, también una de las denunciantes deslizó que podría haber al menos otros dos casos más de posibles abusos, que se sumarían a las dos denuncias que sí fueron interpuestas ante la Policía Nacional, lo que dejaría al menos un total de cuatro posibles afectados.

Una de las familias que integra la Plataforma Afectados Munay comparte su historia en la página web, en la que cuenta que su hija cambió de actitud a los pocos meses de estar en el centro: "Su carácter se volvió muy ansioso y empezó a tener miedo de los varones a los que no conocía. Lloraba porque no quería ir al colegio y se hacía pis encima al salir porque no quería usar el baño porque le daba pánico hacerlo".

El mismo testimonio indica que sacaron de la escuela a la menor "cuando el profesorado no estuvo a la altura negando que hubiera un problema". A este se suman otras declaraciones publicadas en la plataforma, y al menos tres apuntan a una "falta de empatía" por parte de la escuela privada y de sus maestras, así como a una sorpresiva "frialdad" en sus respuestas.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) aseguraron que el investigado era “una persona contratada que hacía labores de mantenimiento”, y descartaron así lo informado por las denunciantes, que apuntaron que este tenía una relación sentimental con la dueña de Waldorf Munay Zaragoza, que había llegado a impartir clases de música, ayudar en el servicio de comedor (en cocina) y también a las tutoras de algunas clases en tareas de acompañamiento de los niños para ir al baño o para hacer el cambio de pañal en los más pequeños.

"Es muy duro enterarse, pero queremos saber la verdad para poder buscar reparación y sanación", comparte otra familia que integra la Plataforma Afectados Munay después de compartir su visión: "Hay preguntas que uno nunca se imaginaría tener que hacerle a un hijo pero, tras las primeras denuncias y con la orientación profesional adecuada, hemos oído algunas respuestas que nos han helado la sangre".

Las familias afectadas exponen en su web que con la plataforma buscan justicia y reparación, protección para sus hijos y dar visibilidad para que lo sucedido no se produzca de nuevo. "No somos una organización con intereses políticos ni económicos", aclaran. Y concluyen: "Creemos en la verdad, en la empatía y en el poder de la comunidad".

Según informó el TSJA, el investigado tiene prohibido el acceso al centro. A raíz de este caso, la Patronal Aragonesa de Centros de Educación Infantil (Pacei) recordó que la escuela infantil privada Waldorf Munay de Zaragoza no pertenece a este colectivo que agrupa todos los centros privados homologados por el Gobierno de Aragón y que tampoco cuenta con la autorización de la DGA, sino que funciona solo con los permisos otorgados por el Ayuntamiento de Zaragoza. Así, solicitaron su cierre al menos hasta que cuente con "hasta que presenten todos los permisos y licencias que requiere un centro educativo con niños de 0 a 3 años".