Hub Technology, Magapor, DXC y Fundación Atención Temprana, Premios Talento Empleo Aragón 2025

La 5ª edición de los ‘Premios Talento Empleo Aragón’ ya tiene ganadores, en cada una de las cuatro categorías. En la categoría de Micropyme la ganadora ha sido Hub Technology Global, en la categoría Pequeñas y Medianas Empresas el premio ha recaído en Magapor, en la categoría de Gran Empresa, la galardonada ha sido DXC Technology y en la que engloba a las entidades del Tercer Sector la Fundación Atención Temprana.

El jurado, compuesto por integrantes de CEOE, CEPYME y Grupo San Valero, ha destacado el importante número de entidades presentadas y la destacable labor que se ha hecho en pro del empleo desde la comunidad de Aragón.

Esta nueva edición de los premios Talento Empleo ha incrementado el nivel de participación de empresas y entidades que representan a todo el territorio aragonés. Entre todas las entidades participantes en 2024, alcanzan una cifra cercana a los 6.000 trabajadores y han tenido un incremento de casi 500 empleados en este mismo año.

Los premios correspondientes a cada una de las cuatro categorías se entregarán el próximo día 7 de octubre en la sede del Grupo San Valero y consistirán en una escultura exclusiva del certamen junto a una obra del reconocido pintor aragonés Pepe Cerdá, un diploma acreditativo y una beca en el Máster en Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad San Jorge.

A esta convocatoria han podido concurrir todas aquellas empresas o entidades establecidas o no en Aragón que, aunque no estén localizadas en la comunidad autónoma, tengan sucursales o delegaciones que sí lo estén. Deberán tener una antigüedad de dos años y se excluyen a las empresas de Trabajo Temporal.