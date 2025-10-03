Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hub Technology, Magapor, DXC y Fundación Atención Temprana, Premios Talento Empleo Aragón 2025

La entrega tendrá lugar el martes 7 de octubre a las 11 horas en Grupo San Valero

Los galardones de los Premios Talento Empleo Aragón.

Los galardones de los Premios Talento Empleo Aragón. / Grupo San Valero

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

La 5ª edición de los ‘Premios Talento Empleo Aragón’ ya tiene ganadores, en cada una de las cuatro categorías. En la categoría de Micropyme la ganadora ha sido Hub Technology Global, en la categoría Pequeñas y Medianas Empresas el premio ha recaído en Magapor, en la categoría de Gran Empresa, la galardonada ha sido DXC Technology y en la que engloba a las entidades del Tercer Sector la Fundación Atención Temprana.

El jurado, compuesto por integrantes de CEOE, CEPYME y Grupo San Valero, ha destacado el importante número de entidades presentadas y la destacable labor que se ha hecho en pro del empleo desde la comunidad de Aragón.

Esta nueva edición de los premios Talento Empleo ha incrementado el nivel de participación de empresas y entidades que representan a todo el territorio aragonés. Entre todas las entidades participantes en 2024, alcanzan una cifra cercana a los 6.000 trabajadores y han tenido un incremento de casi 500 empleados en este mismo año.

Los premios correspondientes a cada una de las cuatro categorías se entregarán el próximo día 7 de octubre en la sede del Grupo San Valero y consistirán en una escultura exclusiva del certamen junto a una obra del reconocido pintor aragonés Pepe Cerdá, un diploma acreditativo y una beca en el Máster en Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad San Jorge.

A esta convocatoria han podido concurrir todas aquellas empresas o entidades establecidas o no en Aragón que, aunque no estén localizadas en la comunidad autónoma, tengan sucursales o delegaciones que sí lo estén. Deberán tener una antigüedad de dos años y se excluyen a las empresas de Trabajo Temporal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sorpasso en el pueblo más rico de Aragón: Cuarte de Huerva pierde el primer puesto
  2. La nueva Romareda necesitará un nuevo 'enchufe' y la sociedad 'desiste' con el contrato de mantenimiento del modular
  3. El gigante Ontime negocia la compra de la aragonesa Marcotran a través de un 'colaborador
  4. Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”
  5. El Gobierno rechaza ceder suelos a la DGA para 2.000 viviendas públicas en Zaragoza y judicializa un solar del Actur
  6. Ya se conocen las empresas que reurbanizarán el parque del Portillo de Zaragoza: nuevos plazos y un ahorro de 3 millones
  7. Los detalles del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: un tren elevado, una decena de conciertos y los Pinares de Venecia 'como atractivo
  8. El Sindicato de Inquilinas llama a boicotear a un empresario de Zaragoza tras la compra de dos bloques de viviendas 'para especular

El padre dj Guilherme 'pincha' en Zaragoza: solo 300 jóvenes de los 1.900 apuntados acuden a su llamada

El padre dj Guilherme 'pincha' en Zaragoza: solo 300 jóvenes de los 1.900 apuntados acuden a su llamada

El juez Carbonero se pondrá al frente del TSJA este lunes

El juez Carbonero se pondrá al frente del TSJA este lunes

El novillero aragonés El Mene abre la Feria del Pilar 2025

El novillero aragonés El Mene abre la Feria del Pilar 2025

Guía rápida para vivir el Pilar si vienes de fuera de Zaragoza

Guía rápida para vivir el Pilar si vienes de fuera de Zaragoza

Hub Technology, Magapor, DXC y Fundación Atención Temprana, Premios Talento Empleo Aragón 2025

Hub Technology, Magapor, DXC y Fundación Atención Temprana, Premios Talento Empleo Aragón 2025

La huelga de médicos obliga a suspender 170 operaciones en Aragón

La huelga de médicos obliga a suspender 170 operaciones en Aragón

Gimnasia, piragüismo, ajedrez, barra aragonesa, atletismo... La guía deportiva de los Pilares

Gimnasia, piragüismo, ajedrez, barra aragonesa, atletismo... La guía deportiva de los Pilares

Nuevo ere en la automoción de Aragón: uno de los principales proveedores anuncia un ajuste laboral

Nuevo ere en la automoción de Aragón: uno de los principales proveedores anuncia un ajuste laboral
Tracking Pixel Contents