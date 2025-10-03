Listado completo con los 50 pueblos más ricos de Aragón: de Villanueva a Altorricón

La Agencia Tributaria ha publicado en las últimas horas los datos que aclaran cuáles son los municipios de Aragón con la mayor renta media por persona. Un ranking de riqueza con estadísticas del año 2023 que ha traído cambios en un podio donde no aparece ninguna capital de provincia, pero sí refleja el poder adquisitivo existente en el área metropolitana de Zaragoza.

El podio de la clasificación de los pueblos más ricos de Aragón lo encabeza Villanueva de Gállego con una renta media por habitante de 37.697 euros. La localidad al norte de Zaragoza ha logrado quitarle el liderazgo siete años después a Cuarte de Huerva, que logra la plata con 36.464 euros por habitante.

El Periódico de Aragón

Quien ha perdido el bronce de forma sorprendente ha sido Zaragoza capital (32.289) que ha caído de la tercera posición a la quinta viéndose superado por Sobradiel (34.486) y La Muela (33.379). Este top-5 refleja que las personas con mayor poder adquisitivo han encontrado en los pueblos del área metropolitana de Zaragoza un lugar de residencia a un precio quizás más bajo que en el casco urbano de la capital. Y es que los diez primeros puestos de la clasificación lo completan localidades como Cadrete, María o Utebo y Leciñena, todas a muy pocos kilómetros de la capital.

Echando un vistazo más global a los 50 pueblos de Aragón con mayor renta media por persona se puede distinguir la importancia que tiene el sector de la nieve y el turismo en la zona del Pirineo donde también hay muchas segundas residencias. Jaca (30.015), Sallent de Gállego (29.433), Sabiñánigo (29.423), Aínsa (29.123) o Benasque (28.911) encabezan el listado de localidades más ricas de la provincia de Huesca por detrás de la propia capital y otros pueblos de gran calibre como Barbastro, Monzón y Binéfar.

Quien tiene un menor protagonismo en el listado es sin ninguna duda la provincia de Teruel. Andorra fue durante muchos años el pueblo con más renta por habitante de todo Aragón, pero perdió el liderazgo en 2017 por Cuarte de Huerva. La localidad turolense, muy afortunada en la Lotería de Navidad, ha visto como su potencial económico caía tras el cierre de la central térmica. Teruel capital, Montalbán, Utrillas y Alcañiz completan el top-5 turolense.

