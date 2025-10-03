Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Listado completo con los 50 pueblos más ricos de Aragón: de Villanueva a Altorricón

Mientras el área metropolitana de Zaragoza ocupa la gran mayoría de puestos del ranking, la provincia de Teruel solo consigue colocar cinco localidades ente las más ricas

Panorámica de Sallent de Gállego

Panorámica de Sallent de Gállego / Javier Ruiz Herrera / HUESCA LA MAGIA

Luis Alloza

Zaragoza

La Agencia Tributaria ha publicado en las últimas horas los datos que aclaran cuáles son los municipios de Aragón con la mayor renta media por persona. Un ranking de riqueza con estadísticas del año 2023 que ha traído cambios en un podio donde no aparece ninguna capital de provincia, pero sí refleja el poder adquisitivo existente en el área metropolitana de Zaragoza.

El podio de la clasificación de los pueblos más ricos de Aragón lo encabeza Villanueva de Gállego con una renta media por habitante de 37.697 euros. La localidad al norte de Zaragoza ha logrado quitarle el liderazgo siete años después a Cuarte de Huerva, que logra la plata con 36.464 euros por habitante.

El Periódico de Aragón

Quien ha perdido el bronce de forma sorprendente ha sido Zaragoza capital (32.289) que ha caído de la tercera posición a la quinta viéndose superado por Sobradiel (34.486) y La Muela (33.379). Este top-5 refleja que las personas con mayor poder adquisitivo han encontrado en los pueblos del área metropolitana de Zaragoza un lugar de residencia a un precio quizás más bajo que en el casco urbano de la capital. Y es que los diez primeros puestos de la clasificación lo completan localidades como Cadrete, María o Utebo y Leciñena, todas a muy pocos kilómetros de la capital.

Echando un vistazo más global a los 50 pueblos de Aragón con mayor renta media por persona se puede distinguir la importancia que tiene el sector de la nieve y el turismo en la zona del Pirineo donde también hay muchas segundas residencias. Jaca (30.015), Sallent de Gállego (29.433), Sabiñánigo (29.423), Aínsa (29.123) o Benasque (28.911) encabezan el listado de localidades más ricas de la provincia de Huesca por detrás de la propia capital y otros pueblos de gran calibre como Barbastro, Monzón y Binéfar.

Quien tiene un menor protagonismo en el listado es sin ninguna duda la provincia de Teruel. Andorra fue durante muchos años el pueblo con más renta por habitante de todo Aragón, pero perdió el liderazgo en 2017 por Cuarte de Huerva. La localidad turolense, muy afortunada en la Lotería de Navidad, ha visto como su potencial económico caía tras el cierre de la central térmica. Teruel capital, Montalbán, Utrillas y Alcañiz completan el top-5 turolense.

Aquí puedes consultar el listado con los 50 pueblos más ricos de Aragón

  1. Villanueva de Gállego: 37.697
  2. Cuarte de Huerva: 36.464
  3. Sobradiel: 34.486
  4. La Muela : 33.379
  5. Zaragoza: 32.289
  6. Leciñena: 32.043
  7. Cadrete: 31.600
  8. María de Huerva: 31.508
  9. Utebo: 30.943
  10. Huesca: 30.912
  11. Andorra: 30.668
  12. Teruel: 30.561
  13. Figueruelas: 30.301
  14. Zuera: 30.301
  15. Escatrón: 30.022
  16. Jaca: 30.015
  17. El Burgo de Ebro: 29.751
  18. Villamayor de Gállego: 29.709
  19. Sallent de Gállego: 29.433
  20. Sabiñánigo: 29.423
  21. Pastriz: 29.252
  22. Barbastro: 29.240
  23. Alfajarín: 29.127
  24. Aínsa-Sobrarbe: 29.123
  25. Binéfar: 29.083
  26. Biescas: 29.014
  27. San Mateo de Gállego: 28.950
  28. Benasque: 28.911
  29. La Puebla de Alfindén: 28.889
  30. Pinseque: 28.744
  31. Pina de Ebro: 28.533
  32. Monzón: 28.255
  33. La Joyosa: 28.128
  34. Fraga: 27.979
  35. Mequinenza: 27.878
  36. Binaced: 27.865
  37. Montalbán: 27.619
  38. Calatayud: 27.589
  39. Torres de Berrellén: 27.527
  40. Alcañiz: 27.476
  41. Almudévar: 27.378
  42. Boltaña: 27.363
  43. Utrillas: 27.223
  44. Tauste: 27.180
  45. Altorricón: 26.964
  46. Sariñena: 26.891
  47. Alagón: 26.847
  48. Ejea de los Caballeros: 26.621
  49. Muel: 26.475
  50. Fuentes de Ebro: 26.432

Condenado por robar 9.700 euros en paquetes de Amazon en Zaragoza

Condenado por robar 9.700 euros en paquetes de Amazon en Zaragoza

¿Más compras en festivos?: Aragón abre la puerta a elevar de 10 a 16 los días de apertura de grandes superficies

¿Más compras en festivos?: Aragón abre la puerta a elevar de 10 a 16 los días de apertura de grandes superficies

Estos son los coches que pueden encontrarse en Ágreda Global Cars, la gran apuesta que va a revolucionar el sector del automóvil

Estos son los coches que pueden encontrarse en Ágreda Global Cars, la gran apuesta que va a revolucionar el sector del automóvil

El Gobierno de Aragón confía en tener presupuestos y evitar las elecciones en Aragón

El Gobierno de Aragón confía en tener presupuestos y evitar las elecciones en Aragón

Todo listo en el recinto ferial de Valdespartera para las Fiestas: “El feriante nace, es imposible que se haga”

Todo listo en el recinto ferial de Valdespartera para las Fiestas: “El feriante nace, es imposible que se haga”

CATL mueve ficha para el 'desembarco chino' en Stellantis: 20 personas alojadas ya en Zaragoza y 40 expedientes en trámite en el ministerio

CATL mueve ficha para el 'desembarco chino' en Stellantis: 20 personas alojadas ya en Zaragoza y 40 expedientes en trámite en el ministerio

Las dos concentraciones por Palestina en Zaragoza se unen en una gran marcha que reclama el boicot al Estado de Israel

Las dos concentraciones por Palestina en Zaragoza se unen en una gran marcha que reclama el boicot al Estado de Israel
