Los médicos de Aragón se suman a la huelga nacional contra el Estatuto Marco: "No podemos más. Estamos al límite"

Jornada de huelga en la sanidad. Los médicos y facultativos de todo el país han salido este viernes a las calles para denunciar, una vez más, el borrador del Estatuto Marco que plantea el Ministerio de Sanidad. Y en Aragón lo han hecho con un mensaje claro, al que ha puesto voz, entre otros, Beatriz Forniés Giménez, anestesióloga del hospital Clínico de Zaragoza: "Lo que pedimos no son privilegios, son unas condiciones de trabajo justas que nos permitan atender a los pacientes como se merecen".

Con este reclamo, el de unas condiciones laborales adecuadas, decenas de profesionales sanitarios se han manifestado en Zaragoza. "Queremos un estatuto propio que tenga en cuenta nuestras pecularidades", ha sostenido la presidenta de CESM, Merche Ortín, que ha recordado que una de las principales reivindicaciones es tener una jornada de trabajo de 35 horas. "Somos la categoría profesional que más burn out está padeciendo en estos momentos", ha afirmado.

Y lo ha hecho ya desde las 10.15 horas, cuando los médicos de Aragón, adelantándose a la manifestación convocada a las 12.00 horas en la Delegación del Gobierno de Zaragoza, se han concentrado en el hospital Materno-Infantil, que este viernes celebra su tradicional fiesta previa al pregón del Pilar. "No podemos más. Estamos al límite", ha afirmado una de las pediatras del hospital Materno-Infantil, Ariadna Ayerza.

Médicos se concentran en el hospital Materno-Infantil de Zaragoza, este viernes. / Miguel Ángel Gracia

Los profesionales sanitarios el Infantil han dado así comienzo a la primera concentración de esta jornada de huelga a la que, según los datos del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, se han sumado 1.017 médicos de los 4.091 llamados a la huegla en Aragón. El seguimiento ha sido de casi un 25% (24,86%) y se han suspendido 170 operaciones de las 268 previstas, lo que supone que se ha cancelado el 63,4% de la actividad quirúrgica, según las mismas fuentes. Esta suspensión ha afectado a todos los sectores sanitarios salvo al hospital de Barbastro, donde no se ha suspendido ninguna operación.

En concreto, Sanidad ha detallado que, en Zaragoza, ha hecho huelga el 29% de los facultativos, pues había un total de 3.072 profesionales y se han sumado a los paros 891. En el caso de Huesca ha sido el 9,48%, es decir, 53 profesionales de los 559. En Teruel, se han sumado a ella el 15,87%: 73 médicos de 460.