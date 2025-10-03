Nueva polémica y bulos en el pleno de Aragón: Vox vuelve a vincular delincuencia con menores migrantes

El grupo parlamentario de Vox sigue vinculando delincuencia e inmigración a pesar de los datos oficiales. El portavoz de la ultraderecha en Aragón, Alejandro Nolasco, ha reclamado al presidente de Aragón que cumpla el pacto firmado entre ambas formaciones en 2023 para elaborar un informe sobre el perfil de los agresores sexuales en la comunidad, para a continuación acabar hablado de la atención de los menores migrantes en la comunidad.

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha puesto de manifiesto que Nolasco hablaba de "cosas diferentes", pero ha confirmado que su Gobierno sí que tiene previsto elaborar el informe sobre el perfil de los delincuentes. Eso sí, ha denunciado que Nolasco no lo hiciera durante el año en el que fue consejero de Justicia. "Sus años deberán tener los mismos días que nuestros años. ¿Por qué usted en el año que fue consejero de justicia no se puso a hacer el informe si era tan importante?", se ha preguntado Azcón.

"Ayer hablé con el director general de Justicia y le dije que deberíamos hacer un informe sobre esa cuestión porque son los datos del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía. Son datos que ya se conocen. Vamos a hacer un informe sobre la cuestión pero me da la sensación que no va a arrojar ningún dato de los que ustedes ya conocen porque están en la memoria del CGPJ y de la Fiscalía, donde se dice la edad, la nacionalidad y la comunidad autñonona de todos y cada uno de los delincuentes", ha explicado el presidente.

"Ese informe no le va a aportar ningún dato que no sepa y creo que esa es la razón por la que cuando fue consejero de Justicia no movió ni un papel para hacer", ha denunciado Azcón.

Nolasco ha respondido, entonces, con esa vinculación infundada entre delincuencia e inmigración, y ante la constatación de que no hizo nada sobre este asunto cuando era consejero, ha asegurado que en su etapa en Justicia "hacía pruebas de edad para ver si los menores son menores", como si un asunto y el otro tuvieran algún tipo de relación. Y ha continuado tirando de bulos: "¿Por qué no nos dice nada de cuánto nos cuestan los inmigrantes ilegales?", se ha preguntado.

En su respuesta, el presidente aragonés le ha reclamado "rigor". "Las pruebas a los menores inmigrantes se hacen desde 2019. Lo primero que tiene que hacer es decir la verdad. Y habla de las pruebas para conocer la edad e los migrnaates y cuánto cuestan los menores inmgirantes. ¿Sabe cuánto cuestan? Lo mismo que cuando usted era consejero del gobierno de Aragón y usted nunca lo preguntó", ha denunciado. Y ha acabado recalcando que el Gobierno de Aragón "va a cumplir la ley". "Y usted también. Porque aún no le he visto con el tractor", ha zanjado, en referencia a la petición reiterada de Vox para dragar los ríos.