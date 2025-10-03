Nuevo ere en la automoción de Aragón: uno de los principales proveedores anuncia un ajuste laboral

Un jarro de agua fría para la industria del automóvil en Aragón. La planta de Adient Automotive en Alagón, especializada en la fabricación de sistema de asientos para vehículos, encara un ajuste de empleo de calado como consecuencia de la caída de la carga de trabajo que se prevé para 2025. La multinacional estadounidense ha comunicado este viernes a la representación de la plantilla la presentación de un expediente de regulación de empleo (ere) por causas productivas y organizativas, según han avanzado a este diario fuentes sindicales.

El anuncio no ha pillado del todo por sorpresa a los 700 trabajadores que emplea la compañía en la factoría aragonesa, que temían una medida de este tipo al acercarse el final de la producción de los modelos Volkswagen T-Roc (en diciembre) y Audi Q2 (en marzo), para los que suministra estructuras metálicas de asientos. Por ahora, no se han concretado cifras del despedido colectivo, precisaron desde CCOO.

La planta, que abastece principalmente a la plataforma conjunta de Seat, Volkswagen y Audi en España y Portugal, había depositado sus expectativas en el arranque de la nueva furgoneta eléctrica Mercedes Vito. Sin embargo, el lanzamiento acumula retrasos, lo que deja a Adient sin un relevo inmediato para cubrir la capacidad productiva.

“En torno al 80% de nuestra actividad dependía de Volkswagen, y al quedarse sin esos modelos sobra gente a principios de año”, explicaron fuentes sindicales. Otro de los contratos que se había adjudicado Adient Alagón son las armaduras de los asientos para cuatro modelos de las factorías de Stellantis en Figueruelas y Vigo, vinculados a la nueva plataforma productiva STLA Small, cuya puesta en marcha también se ha demorado a 2027.

Primera reunión con la empresa

El ajuste afectará a la planta principal de Alagón. Adient cuenta con otra fábrica en Pedrola (polígono El Padrillo) donde trabajan unas 40-50 personas. En esta caso, está centrada en la producción de asientos para el Renault Captur, que se hace en Valladolid.

La empresa ha convocado al comité de empresa, formado por los sindicatos OSTA, UGT y CCOO, a una primera reunión el próximo martes 7 de octubre con el objetivo de dar a conocer la situación de la planta y las razones que le han llevado a la presentación del ere en la fábrica alagonera. La constitución de la mesa de negociación del expediente de empleo no está prevista para esa jornada, ya que el plazo legal es de hasta siete días desde su notificación.

Desde el comité de empresa se insiste en que la prioridad es pactar medidas "no traumáticas", como jubilaciones anticipadas y salidas voluntarias incentivadas. “Queremos que nadie se vaya de forma automática. Hay un porcentaje importante de la plantilla con edades próximas a la jubilación y confiamos en que con esas fórmulas pueda cubrirse el excedente”, señalaron fuentes de CCOO.