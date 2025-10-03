El pequeño comercio mantiene su rechazo a ampliar festivos en Aragón, pero abre la puerta al diálogo

El debate sobre la liberalización del comercio se ha reabierto con fuerza. La posibilidad de ampliar el número de domingos y festivos de apertura de las grandes superficies se abre paso, pero el asunto sigue despertando posiciones encontradas. Los gigantes del sector reclaman la supresión de restricciones de las que, remarcan, están al margen los operadores de internet como Amazon, mientras que los sindicatos y la mayoría de los pequeños comerciantes abogan por mantener el marco actual, que marca un máximo de diez días al año. A pesar de ello, las placas tectónicas de esta actividad estratégica se han deslizado y el contexto general y político es más propicio que nunca a los cambios.

En este escenario, la Federación de Empresario de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (Ecos) , que representa a más de 3.000 establecimientos, aún no ha fijado una posición definitiva sobre la cuestión, pero su presidenta, Begoña Marquina, insiste en que la organización parte de una idea clara: “Estamos bien como estamos”. En la reunión celebrada este viernes por la junta directiva de la entidad no se adoptó ninguna resolución, a la espera de conocer la propuesta concreta que formule el Gobierno de Aragón, que es abiertamente partidario de flexibilizar las reglas de juego de las grandes superficies pero con consenso.

“No nos oponemos de manera tajante a todo, pero sí votamos en contra de la liberalización total en el Observatorio de Comercio. Creemos que el régimen actual, con diez festivos, funciona”, señaló Marquina, en declaraciones a este diario. La dirigente recordó que Ecos representa los intereses de miles de comerciantes agrupadas en 83 asociaciones de gremios, zonas y municipio, por lo que una decisión de este calado no se puede tomar “solo en la junta directiva”, sino que debe contar con el respaldo mayoritario de los asociados. “Mi idea es que podamos someterlo a una consulta interna para conocer la opinión real del sector”, apuntó.

En el Observatorio Aragonés de Comercio, celebrado este jueves, Ecos votó junto a los sindicatos por mantener el actual marco legal, frente a la mayoría de las grandes cadenas y patronales que se inclinaron por elevar de 10 a 16 los domingos de apertura, pero de forma progresiva con dos nuevas fechas al año. También apoyaron esta propuesta los dos expertos que forman parte de este órgano consultivo y asesor del Ejecutivo autonómico, así como la Cámara de Zaragoza, que ha tomado partido rompiendo con la neutralidad que históricamente matenía en este controvertido asunto. El resultado (15 votos a favor de cambiar, 4 en contra y una abstención) refleja la división entre grandes operadores y pequeños comerciantes.

Realidades distintas en las tres provincias

Marquina insistió en que, aunque el pequeño comercio rechaza abrir más festivos, no se cierra al diálogo. “Queremos esperar a que el Gobierno de Aragón muestre su planteamiento. Si es liberalización total, nuestra respuesta es no. Si se trata de un planteamiento intermedio, ya veremos cómo lo valoran nuestros asociados”, explicó.

La dirigente reconoció además que la situación del comercio de proximidad en Zaragoza y en las provincias de Huesca y Teruel presenta “realidades distintas” que deben ser escuchadas antes de adoptar una posición conjunta. “Tenemos que velar por los intereses de los pequeños comerciantes, y para muchos de ellos, abrir más domingos puede ser incluso contraproducente”, dijo.

De momento, Ecos no contempla movilizaciones ni medidas de presión, y apela al consenso como vía de salida. “Esto es un proceso, con sus tiempos. Lo primero es que el Gobierno de Aragón se pronuncie y, a partir de ahí, veremos qué camino seguimos”, concluyó Marquina. Tras el posicionamiento del observatorio, la pelota está ahora en el tejado del Ejecutivo que preside Jorge Azcón, que está estudiando qué camino toma para aumentar o flexibilizar el número de domingos y festivos de apertura comercial habida cuenta de la falta de consenso que existe en el Parlamento para modificar la Ley Aragonesa de Comercio, que fija en diez días al año el máximo permitido.

Rechazo frontal de Izquierda Unida (IU)

La oposición a la ampliación de festivos no solo viene del pequeño comercio o los sindicatos. Izquierda Unida (IU) de Aragón manifestó este viernes su rechazo frontal a cualquier intento de aumentar los domingos y festivos de apertura de las grandes superficies. La formación sostiene que esta medida supondría “un grave retroceso en derechos laborales, atenta contra la conciliación y perjudica al pequeño comercio”, en palabras de su portavoz en las Cortes, Álvaro Sanz.

El diputado autonómico denunció que “este modelo urbanístico y de consumo favorece exclusivamente a las grandes cadenas y franquicias, dejando en desventaja al comercio de proximidad, que vertebra nuestros barrios y pueblos, genera empleo estable y contribuye al desarrollo local”. Además, recordó que el sector está altamente feminizado —más del 70% de las personas empleadas son mujeres— y precarizado, con más del 60% de contratos a tiempo parcial, por lo que ampliar la apertura “dificulta gravemente la conciliación laboral y familiar, obligando a muchas trabajadoras a renunciar a su tiempo de descanso”.

IU también reprocha al Gobierno de Aragón que impulse este debate sin un verdadero consenso social, al entender que “únicamente se defienden los intereses de determinadas empresas del comercio”. En este sentido, reclama que cualquier cambio en la Ley de horarios comerciales se aborde con la participación de asociaciones vecinales, organizaciones de consumidores y sindicatos, y que se apueste por un modelo de comercio “sostenible, justo y cercano, que respete los derechos laborales, promueva la igualdad y contribuya a la cohesión social”.