El Pilar tendrá un centro de acogida de peregrinos para la celebración del bimilenario en 2040

El año 2040 acogerá "un programa integrador que impulsa el turismo religioso, la riqueza cultural y social" para conmemorar la fecha en la que la tradición sitúa la llegada "en carne mortal" de la virgen del Pilar a Zaragoza. Así se ha avanzado este viernes en la capilla central de la basílica, un templo que será remozado en los 15 años que quedan hasta la fecha y junto al que se plantea la creación de un centro de acogida de peregrinos.

"Queremos que la basílica esté lo más bella posible para el año 2040", ha manifestado el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, a la hora de adelantar las principales actuaciones del plan director que regirá la celebración del bicentenario. El proyecto, sobre el que todavía no existen cifras concretas sobre su financiación, tiene entre sus objetivos "garantizar la conservación y embellecimiento de las catedrales de Zaragoza y sus bienes muebles". El arquitecto Javier Ibargüen ha sido el designado para llevarlo a cabo.

Escribano, que ha adelantado que se invitará al papa León XIV a los actos previstos para el 2040, ha precisado que además de las obras materiales se trabaja en la creación de "una gran red de acción solidaria" para toda la diócesis en coordinación con el tejido social aragonés. Esto permitirá el desarrollo de comedores sociales en la ciudad, misiones y consolidar la colaboración con Cáritas en campañas anuales y proyectos, así como en ayudas específicas en situaciones especiales.

La catedral basílica del Pilar de Zaragoza constituye "uno de los templos marianos más emblemáticos y universales de la cristiandad" y recibe más de cuatro millones de visitantes al año. "Tiene un gran potencial en sí, y si somos capaces de tener más potencial, será una suerte para Zaragoza y para Aragón", ha dicho Escribano. Tanto el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, como la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, se han mostrado dispuestos a colaborar económicamente con el desarrollo de las actividades del bicentenario.

Entre las principales acciones que recoge el plan director también destaca la restauración de la imagen de la Virgen del Pilar, la habilitación y apertura de nuevas zonas de museografía en el Pilar y La Seo, así como el desarrollo de exposiciones, congresos históricos y religiosos, así como otras acciones culturales. También se buscará avanzar en el proyecto de designación del conjunto como Patrimonio de la Humanidad.