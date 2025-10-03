Showcookings, degustaciones y sorteos: así es la campaña ‘Sabor de Verdad’ para impulsar los alimentos de Aragón

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, junto a la Asociación Alimentos y Bebidas de Aragón, han presentado la nueva campaña de promoción Aragón, Sabor de Verdad, en pequeños comercios y grandes superficies que se desplegará tanto en Aragón como en otras comunidades autónomas.

La iniciativa, de carácter estratégico dentro del Plan de la Agroalimentación de Aragón 2025-2028, persigue impulsar la presencia de los alimentos aragoneses y acercarlos de forma directa al consumidor mediante acciones de promoción activa.

Una campaña con alcance en Aragón y en España

En Aragón, las actividades de promoción se desarrollarán en cadenas de distribución y en más de 300 pequeños comercios de toda la comunidad. Se instalarán stands en exteriores e interiores de tiendas para intensificar la visibilidad de los productos, con materiales gráficos, señalización destacada y lineales específicos. Habrá además degustaciones, sorteos y promociones especiales.

A nivel nacional, la campaña tendrá presencia en supermercados de Madrid y Valencia, consolidando así la proyección de la marca Aragón Alimentos más allá del territorio autonómico.

La directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria, Amparo Cuéllar, ha indicado que “con esta campaña queremos acercar los alimentos de Aragón a los puntos de venta, para que se conozcan, se prueben y enganchen al consumidor, que muchas veces no es consciente de que estos productos son de aquí”. Además,Cuéllar ha insistido que “el esfuerzo que tenemos que hacer es contarlo, contarlo y volver a contarlo, porque solo así lograremos que la marca Aragón Alimentos ocupe el lugar que merece en la mente del consumidor”.

Experiencias gastronómicas y acciones innovadoras

La campaña incluirá una food truck itinerante que recorrerá diferentes establecimientos con showcookings en directo, además de actividades de dinamización en los comercios de proximidad. Los consumidores podrán participar en sorteos de cestas de productos aragoneses y en experiencias bajo el lema Viajes con sabor de verdad, con estancias de dos noches en distintas localidades de las tres provincias aragonesas.

Con esta acción, el Gobierno de Aragón y la Asociación Alimentos y Bebidas de Aragón refuerzan su compromiso de apoyar al sector agroalimentario, potenciar el pequeño comercio y consolidar la imagen de los productos aragoneses como sinónimo de calidad, autenticidad y confianza.