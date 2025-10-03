Zaragoza reúne a los principales expertos en investigación sobre movilidad en Mobility City

El futuro de la movilidad se debate estos días en Zaragoza. Mobility City acoge desde este jueves la segunda edición del Congreso Español de Investigación en Movilidad, un encuentro científico impulsado por Fundación Ibercaja, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge. Durante dos jornadas, más de un centenar de expertos presentan hasta treinta líneas de investigación que abarcan desde las infraestructuras urbanas y la sostenibilidad ambiental hasta la innovación en vehículos y materiales.

La inauguración reunió a representantes institucionales como Pilar Gayán, directora general de Ciencia e Investigación del Gobierno de Aragón; Tatiana Gaudés, consejera de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza; Teresa Moreno, del CSIC; José Ramón Beltrán, vicerrector de la Universidad de Zaragoza, y Jesús Carro, vicerrector de la Universidad San Jorge.

El congreso arrancó con la conferencia magistral de Marta González, profesora en la Universidad de Berkeley (EEUU), que presentó un estudio pionero sobre el uso de datos de geolocalización para analizar los flujos urbanos y diseñar ciudades más eficientes.

González destacó el papel de la tecnología móvil para modelar la movilidad futura y puso el foco en las denominadas “ciudades de 15 minutos”, un modelo que persigue que los ciudadanos puedan acceder en bicicleta o a pie a todos los servicios básicos en menos de un cuarto de hora.

Ciencia aplicada a los retos urbanos

La primera jornada se centró en dos grandes bloques de investigación. El primero, sobre ciudades e infraestructuras, abordó cuestiones como la sensorización de los entornos urbanos, la seguridad peatonal, la accesibilidad y el uso de datos abiertos para la planificación.

El segundo bloque, dedicado a sociedad y medio ambiente, analizó la influencia de la movilidad en la justicia social, el impacto de los actuales modelos de transporte en el medio natural y las estrategias de mitigación, además de explorar los factores culturales en la adopción de nuevas formas de desplazamiento.

La segunda jornada del congreso se centrará en la innovación tecnológica. El panel sobre energía y materiales explorará alternativas como los combustibles sostenibles, la economía circular aplicada a la movilidad y el impacto energético del reciclado. A continuación, el bloque de nuevos vehículos abordará los últimos avances en electromovilidad, conducción autónoma, simulaciones de carreteras virtuales y aplicaciones de visión artificial para infraestructuras.

Con este programa, el II Congreso Español de Investigación en Movilidad se consolida como un foro de referencia para científicos, instituciones y profesionales, y refuerza el papel de Mobility City como epicentro nacional en el debate sobre el futuro del transporte y las ciudades sostenibles.