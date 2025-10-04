Los antidisturbios salen a la calle en Zaragoza para reclamar mejores salarios

Efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos como los antidisturbios, se preparan un año más para desplegarse este sábado en el operativo de seguridad de las Fiestas del Pilar de Zaragoza. Sin embargo, esta vez han optado por adelantar su salida a la calle en una hora, a partir de las 14.00, con el fin de manifestar su descontento por la falta de reconocimiento, la obsolescencia de sus emolumentos y la necesidad de un trato profesional más justo.

"Negociación jornada laboral ya", "Dignidad para la UIP" o "Desayunar, comer y cenar es un derecho, no un lugjo" son algunos de los lemas que podían leerse en las pancartas elaboradas con cajas de cartón que han portado los manifestantes en la protesta, que ha tenido lugar en la comisaría de Delicias, cuartel general de la UIP en la capital aragonesa. El acto ha sido convocado por los sindicatos policiales para poner en evidencia el "agravamiento del malestar" que afecta a este grupo especializado en el control de multitudes y la seguridad urbana.

"Estar siempre preparados para lo inesperado, ya sea ante una catástrofe natural como la erupción del volcán de La Palma o ante las inundaciones en Valencia, es parte de nuestro trabajo y lo asumimos con orgullo. Pero el sacrificio y familiar que realizamos no se valora como debería"", argumentan los sindicatos que han impulsado la movilización, JUPOL, SUP y CEP.

Según estas organizaciones, la "disponibilidad ininterrumpida las 24 horas" y la "respuesta inmediata a crisis" deberían traducirse en una retribución superior a la que ofrece actualmente el Ministerio del Interior.

Las demandas concretas

Desde el punto de vista económico, reclaman una revisión urgente del complemento específico singular y la paridad en el nivel de complemento de destino con "el tope que ya disfrutan" otras secciones de la Policía Nacional.

"Resulta intolerable que debamos sufragarnos de forma particular el hospedaje y la alimentación durante los servicios, prestando fondos al Estado y aguardando trimestres para el reembolso. No somos banqueros al servicio del Ejecutivo",

La protesta ha servidio para expresar su "fuerza" y "solidaridad" hacia los agentes lesionados en la última etapa de la Vuelta a España. "Su profesionalidad y entrega, incluso en un servicio que se tornó hostil, son un recordatorio de los riesgos que asumimos cada día para garantizar la seguridad de todos. Su sacrificio refuerza nuestra determinación por unas condiciones dignas y seguras", reivindican.

"La UIP debe ser una unidad de crecimiento profesional, no un simple escalón. Pertenecer a ella no puede ser un castigo, sino una elección y un orgullo. Es hora de que se reconozca nuestro esfuerzo con hechos y no solo con palabras", concluyen.