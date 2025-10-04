Así avanza la gran transformación del hospital Miguel Servet de Zaragoza: ¿qué queda por hacer?

En proceso de 'ponerse guapo'. El plan de transformación del hospital Miguel Servet de Zaragoza avanza a buen ritmo y son ya varias las actuaciones acometidas desde que se anunciara el gran cambio a finales de junio. En concreto, según ha informado el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, se han terminado tres de las once obras que recoge el proyecto, lo que supone casi un tercio, y otras cuatro están en proceso. En total, se van a invertir más de 11,3 millones de euros en estas reformas, que comenzaron el pasado mayo y se extenderán hasta 2029.

Por partes. Las obras ya finalizadas, y que han cumplido con el calendario planteado por el Departamento de Sanidad en junio, son tres. En primer lugar, la remodelación del área de urgencias que se destina a atender a pacientes con procesos de Traumatología. Esta obra comprende tres líneas de trabajo: la reforma de los boxes que van desde el número 30 hasta el 35, la ampliación de la sala de espera y la mejora de los circuitos. El coste total, según informan fuentes sanitarias, ha sido de 180.560 euros.

Y no solo. Otra de las obras que ha terminado es el cambio de las lavadoras de los endoscopios, una tarea técnica pero que, recuerdan desde Sanidad, "es muy importante". El cambio ha consistido en la sustitución e instalación de lavadoras especializadas para endoscopia digestiva, con el fin de mejorar la seguridad y eficiencia en la limpieza industrial. El coste estimado ha sido de más de 211.700 euros.

Asimismo, ya está instalado en el hospital Miguel Servet el nuevo equipo radiológico dinámico, llamado telemando, para las pruebas pediátricas funcionales, que son las digestivas y las urológicas. Este permite mejorar el diagnóstico con una menor exposición de radiación.

Con estos planes ya llevados a cabo, el Departamento de Sanidad trabaja ya en al menos otras cuatro actuaciones. Entre ellas está la obra en las cabinas para trasplante renal, que consiste en aumentar de 2 a 4 boxes. Esta ampliación es clave porque el Miguel Servet es el único hospital de Aragón que realiza implantación de riñón. En esta línea, también están en marcha los trabajos para triplicar el número de cabinas para trasplante de médula, que van a pasar de 2 a 6.

Obras en las cabinas de trasplante renal en el área de Nefrología, en la sexta planta del Miguel Servet. / Gobierno de Aragón

Ambas actuaciones se llevan a cabo en la sexta planta del Servet, que se va a someter a una remodelación total. Ya se ha reformado el área de hospitalización, y la renovación comprende también una mejora de los accesos, la iluminación y la seguridad.

Según sostienen desde el Departamento de Sanidad, al empezar los trabajos en estas dos áreas, la de Nefrología y la de Hematología, se concluyó que era preciso renovar "completamente" los sistemas de climatización para adecuarlos a las necesidades actuales de los pacientes. Por eso, desde Sanidad han decidido poner unos sistemas nuevos.

Asimismo, ha empezado la obra en la central de esterilización, que es la unidad especializada que realiza los procesos de limpieza, desinfección y esterilización de los materiales médicos y quirúrgicos. La reforma va a permitir aumentar la capacidad de la unidad, reducir el consumo y mantener la actividad quirúrgica durante la obra. La inversión total en este plan es de 574.499 euros.

Tres obras más en camino

El proyecto de transformación recoge otras tres obras que comenzarán en meses futuros. La primera en empezar será el quirófano híbrido, que será el primero en todo Aragón y que, según indicó Sanidad, se pondrá en marcha a finales de año. Para ella se estima una duración de, al menos, tres meses. Supone una inversión de 1.300.000 euros.

Algo más tarde, en febrero de 2026 según el calendario de Sanidad, se comenzará a trabajar en las nuevas consultas de Neuropediatría, que serán espacios adaptados a pacientes con enfermedades rraras y movilidad reducida. Se dotará de espacios accesibles, funcionales y con iluminiación natural. La previsión es que esta obra llegue a su final en marzo del próximo año.

Y la siguiente gran actuación, que es una de las más esperadas, es la reubicación de la uci pediátrica, que dejará de estar en la sexta planta del Servet para volver al hospital Materno-Infantil. Estará así más próxima a los quirófanos y urgencias, además de mejorar el confort familiar y las condiciones técnicas. La actuación, que empezará en mayo de 2026 y durará al menos tres meses, está presupuestada en 1.400.000 euros.

Desde el Servet han mostrado su agradecimiento a la colabroación de trabajadores, pacientes y familiares, y han pedido disculpas por las "lógicas molestias" que causan las obras, que tratan de que sean las mínimas posibles.